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МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.06.2023
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05:34 11.06.2023 (обновлено: 06:40 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/mchs-1877460273.html
МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС
МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.06.2023
МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС России спасли 1736 человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, из них 165 детей, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T05:34
2023-06-11T06:40
россия
херсонская область
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 1736 человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, из них 165 детей, сообщается в Telegram-канале ведомства."С начала спасательной операции сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей... МЧС России в зону подтопления доставило уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды", - говорится в сообщении.Спасатели помогают откачивать воду с помощью насосного оборудования. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 795 человек и 344 единицы техники.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/evakuatsiya-1877431357.html
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россия, херсонская область , киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС

МЧС России спасло 1736 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 1736 человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, из них 165 детей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"С начала спасательной операции сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей... МЧС России в зону подтопления доставило уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды", - говорится в сообщении.
Спасатели помогают откачивать воду с помощью насосного оборудования. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 795 человек и 344 единицы техники.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияХерсонская областьКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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