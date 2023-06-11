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Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО

Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО - РИА Новости, 14.06.2023

Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО

Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-11T11:17

2023-06-11T11:17

2023-06-14T15:16

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Столичные спасатели и пожарные проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО. Специалисты посетят детские оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания при учебных учреждениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что для школьников и вожатых пройдут акции "Безопасные каникулы", "Лето БЕЗопасности", "Научись плавать", "Вода – безопасная территория" и "Научись спасать жизнь!". Участникам продемонстрируют спецтехнику и оборудование спасателей. "В преддверии лета: огнеборцы и спасатели отработали с сотрудниками детских лагерей действия при возникновении возгораний; оборудовали все места отдыха системами автоматической противопожарной защиты – сигнал с них поступает в подразделения пожарной охраны; здания укомплектовали первичными средствами пожаротушения и оснастили тревожными кнопками для вызова полиции", - говорится в сообщении комплекса. Уточняется, что летом планируется провести дополнительные противопожарные инструктажи и занятия по эвакуации, беседы о правилах безопасности на воде. В каждом лагере круглосуточного пребывания дежурят экипажи добровольных пожарных.

https://ria.ru/20230515/spasateli-1871386739.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, тинао, москва