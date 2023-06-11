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Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО
Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО - РИА Новости, 14.06.2023
Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО
Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-11T11:17
2023-06-11T11:17
2023-06-14T15:16
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Столичные спасатели и пожарные проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО. Специалисты посетят детские оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания при учебных учреждениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что для школьников и вожатых пройдут акции "Безопасные каникулы", "Лето БЕЗопасности", "Научись плавать", "Вода – безопасная территория" и "Научись спасать жизнь!". Участникам продемонстрируют спецтехнику и оборудование спасателей. "В преддверии лета: огнеборцы и спасатели отработали с сотрудниками детских лагерей действия при возникновении возгораний; оборудовали все места отдыха системами автоматической противопожарной защиты – сигнал с них поступает в подразделения пожарной охраны; здания укомплектовали первичными средствами пожаротушения и оснастили тревожными кнопками для вызова полиции", - говорится в сообщении комплекса. Уточняется, что летом планируется провести дополнительные противопожарные инструктажи и занятия по эвакуации, беседы о правилах безопасности на воде. В каждом лагере круглосуточного пребывания дежурят экипажи добровольных пожарных.
https://ria.ru/20230515/spasateli-1871386739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, тинао, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Москва
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели и пожарные Москвы проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные спасатели и пожарные проведут мастер-классы в детских лагерях ТиНАО. Специалисты посетят детские оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания при учебных учреждениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для школьников и вожатых пройдут акции "Безопасные каникулы", "Лето БЕЗопасности", "Научись плавать", "Вода – безопасная территория" и "Научись спасать жизнь!". Участникам продемонстрируют спецтехнику и оборудование спасателей.
"В преддверии лета: огнеборцы и спасатели отработали с сотрудниками детских лагерей действия при возникновении возгораний; оборудовали все места отдыха системами автоматической противопожарной защиты – сигнал с них поступает в подразделения пожарной охраны; здания укомплектовали первичными средствами пожаротушения и оснастили тревожными кнопками для вызова полиции", - говорится в сообщении комплекса
.
Уточняется, что летом планируется провести дополнительные противопожарные инструктажи и занятия по эвакуации, беседы о правилах безопасности на воде. В каждом лагере круглосуточного пребывания дежурят экипажи добровольных пожарных.
Имитация реальности. Как московские спасатели выявляют лучших