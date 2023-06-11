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Маск задался одним вопросом из-за военной помощи Украине - РИА Новости, 11.06.2023
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03:37 11.06.2023 (обновлено: 05:11 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/mask-1877457787.html
Маск задался одним вопросом из-за военной помощи Украине
Маск задался одним вопросом из-за военной помощи Украине - РИА Новости, 11.06.2023
Маск задался одним вопросом из-за военной помощи Украине
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом, "чем это закончится". РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T03:37
2023-06-11T05:11
в мире
украина
россия
сша
илон маск
пентагон
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом, "чем это закончится".В пятницу оборонное ведомство США объявило о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке - ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды."Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", - написал Маск в комментарии под постом в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на данную новость.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
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в мире, украина, россия, сша, илон маск, пентагон
В мире, Украина, Россия, США, Илон Маск, Пентагон
Маск задался одним вопросом из-за военной помощи Украине

Илон Маск усомнился в пользе нового пакета военной помощи США Украине на $2,1 миллиарда

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом, "чем это закончится".
В пятницу оборонное ведомство США объявило о новых поставках Киеву на сумму 2,1 миллиарда долларов. В списке - ​​системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.
"Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", - написал Маск в комментарии под постом в Twitter одного из пользователей, обратившего внимание на данную новость.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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Вчера, 16:05
 
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