https://ria.ru/20230611/manturov-1877568968.html
Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном, подтвердил Минпромторг
Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном, подтвердил Минпромторг - РИА Новости, 12.06.2023
Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном, подтвердил Минпромторг
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-11T21:39
2023-06-11T21:39
2023-06-12T00:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда нанесли удар украинские войска, сообщили РИА Новости в ведомстве."Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", — сказали агентству в Минпромторге.На вопрос, действительно ли министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, представитель ведомства ответил утвердительно. Таким образом, он подтвердил ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию.После того как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230611/voda-1877553666.html
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херсонская область , денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире, Украина
Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном, подтвердил Минпромторг
Минпромторг РФ: Мантуров был в Херсонской области там, куда ВСУ затем ударили ракетой