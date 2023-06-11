https://ria.ru/20230611/manturov-1877568968.html

Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном, подтвердил Минпромторг

Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном, подтвердил Минпромторг - РИА Новости, 12.06.2023

Мантуров чуть не попал под обстрел ВСУ под Херсоном, подтвердил Минпромторг

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-11T21:39

2023-06-11T21:39

2023-06-12T00:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

украина

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда нанесли удар украинские войска, сообщили РИА Новости в ведомстве."Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", — сказали агентству в Минпромторге.На вопрос, действительно ли министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow, представитель ведомства ответил утвердительно. Таким образом, он подтвердил ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию.После того как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера при его следующем визите.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230611/voda-1877553666.html

https://ria.ru/20230611/obstrel-1877480989.html

херсонская область

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херсонская область , денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, украина