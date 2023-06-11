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Посол России в Австрии заявил о деградации нейтрального статуса Вены - РИА Новости, 11.06.2023
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19:32 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/lyubinskiy-1877550840.html
Посол России в Австрии заявил о деградации нейтрального статуса Вены
Посол России в Австрии заявил о деградации нейтрального статуса Вены - РИА Новости, 11.06.2023
Посол России в Австрии заявил о деградации нейтрального статуса Вены
Нейтральный статус, который длительно обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога, на глазах деградирует, заявил посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:32
2023-06-11T19:32
в мире
вена
австрия
россия
дмитрий любинский
евросоюз
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Нейтральный статус, который длительно обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога, на глазах деградирует, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress."Нейтральный статус, который на протяжении длительного времени по праву обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога и "острова здравомыслия", на глазах продолжает деградировать", - сказал Любинский.Дипломат привел в пример "Европейский фонд мира", участником которого является и Австрия. По словам посла, организация превратила ЕС в механизм поставок оружия и боеприпасов в регионы военных конфликтов. "Можете представить себе что-то более абсурдное? При этом никто не спрашивает население, на что тратятся их налоговые отчисления", - пояснил Любинский. Он добавил, что также множатся сообщения о транспортировке вооружений, предположительно для Украины, через австрийскую территорию. "Слышны лишь заверения в том, что ни одна из этих поставок, мол, не предназначена Киеву. В это очень сложно поверить. Очевидно, что курс на размывание нейтралитета, взятый Федеральным правительством Австрии, очень сильно расходится с чаяниями населения", - отметил дипломат. Он также указал на то, что согласно опросам, более 80% австрийцев выступают в пользу нейтралитета. "При этом австрийские политики изо дня в день заявляют, что нейтралитет не ставится под вопрос. Однако, что для нас имеет значение, так это реальные действия Вены. Ни за какой игрой слов им не скрыть того, что происходит в действительности – финансирование преступного киевского режима. И в моем понимании это не вполне то, что большая часть населения Австрии понимает под нейтралитетом", - заключил посол.
https://ria.ru/20230611/avstriya-1877549741.html
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в мире, вена, австрия, россия, дмитрий любинский, евросоюз
В мире, Вена, Австрия, Россия, Дмитрий Любинский, Евросоюз
Посол России в Австрии заявил о деградации нейтрального статуса Вены

Посол Любинский: нейтральный статус Вены на глазах продолжает деградировать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Нейтральный статус, который длительно обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога, на глазах деградирует, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.
«
"Нейтральный статус, который на протяжении длительного времени по праву обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога и "острова здравомыслия", на глазах продолжает деградировать", - сказал Любинский.
Дипломат привел в пример "Европейский фонд мира", участником которого является и Австрия. По словам посла, организация превратила ЕС в механизм поставок оружия и боеприпасов в регионы военных конфликтов. "Можете представить себе что-то более абсурдное? При этом никто не спрашивает население, на что тратятся их налоговые отчисления", - пояснил Любинский.
Он добавил, что также множатся сообщения о транспортировке вооружений, предположительно для Украины, через австрийскую территорию.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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Вчера, 19:27
«
"Слышны лишь заверения в том, что ни одна из этих поставок, мол, не предназначена Киеву. В это очень сложно поверить. Очевидно, что курс на размывание нейтралитета, взятый Федеральным правительством Австрии, очень сильно расходится с чаяниями населения", - отметил дипломат.
Он также указал на то, что согласно опросам, более 80% австрийцев выступают в пользу нейтралитета. "При этом австрийские политики изо дня в день заявляют, что нейтралитет не ставится под вопрос. Однако, что для нас имеет значение, так это реальные действия Вены. Ни за какой игрой слов им не скрыть того, что происходит в действительности – финансирование преступного киевского режима. И в моем понимании это не вполне то, что большая часть населения Австрии понимает под нейтралитетом", - заключил посол.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
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В миреВенаАвстрияРоссияДмитрий ЛюбинскийЕвросоюз
 
 
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