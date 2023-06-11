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Украинских военных по ошибке привезли на богослужение УПЦ - РИА Новости, 11.06.2023
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Религия
 
22:33 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/lavra-1877572039.html
Украинских военных по ошибке привезли на богослужение УПЦ
Украинских военных по ошибке привезли на богослужение УПЦ - РИА Новости, 11.06.2023
Украинских военных по ошибке привезли на богослужение УПЦ
Группу украинских военных, которых планировали задействовать в богослужении раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) по ошибке в... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T22:33
2023-06-11T22:33
религия
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группу украинских военных, которых планировали задействовать в богослужении раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) по ошибке в воскресенье привезли в Киево-Печерскую лавру к храму, где проходила служба канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов. "Военных привезли на автобусе для картинки ПЦУ в Успенском соборе, но командиры перепутали храмы и повели людей к церкви преподобного Агапита, где шла служба УПЦ. Одиннадцатого июня группу военных, предназначенных для массовки на "богослужении" ПЦУ в Успенском соборе в Верхней лавре, командиры по ошибке привели к храму Агапита Печерского, где служил Блаженнейший Онуфрий. Военных привезли на школьном автобусе", - говорится в сообщении на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, некоторое время военные стояли возле храма Агапита Печерского, затем организованно выдвинулись к Верхней лавре, где проходила служба ПЦУ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230606/lavra-1876510422.html
https://ria.ru/20230607/upts-1876606465.html
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украина, киев, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Украинских военных по ошибке привезли на богослужение УПЦ

Солдат ВСУ, предназначенных для массовки, по ошибке привезли в Лавру в храм УПЦ, а не ПЦУ

© Фото : Союз православных журналистовПолицейские на территории Киево-Печерской лавры
Полицейские на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Полицейские на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группу украинских военных, которых планировали задействовать в богослужении раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) по ошибке в воскресенье привезли в Киево-Печерскую лавру к храму, где проходила служба канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.
«
"Военных привезли на автобусе для картинки ПЦУ в Успенском соборе, но командиры перепутали храмы и повели людей к церкви преподобного Агапита, где шла служба УПЦ. Одиннадцатого июня группу военных, предназначенных для массовки на "богослужении" ПЦУ в Успенском соборе в Верхней лавре, командиры по ошибке привели к храму Агапита Печерского, где служил Блаженнейший Онуфрий. Военных привезли на школьном автобусе", - говорится в сообщении на сайте Союза православных журналистов.
По информации союза, некоторое время военные стояли возле храма Агапита Печерского, затем организованно выдвинулись к Верхней лавре, где проходила служба ПЦУ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
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В РПЦ прокомментировали требование к монахам УПЦ покинуть Киевскую лавру
6 июня, 16:05
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаКиевПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
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