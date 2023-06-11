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"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки

"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки - РИА Новости, 11.06.2023

"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки

"Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:23

2023-06-11T11:23

2023-06-11T11:31

единая россия

владислав кузнецов

чукотка

политика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" выдвинула Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы Чукотки", - говорится в сообщении.Отмечается, что его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции.Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230525/reka-1873985193.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единая россия, владислав кузнецов, чукотка, политика