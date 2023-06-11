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"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки
"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки - РИА Новости, 11.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки
"Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:23
2023-06-11T11:23
2023-06-11T11:31
единая россия
владислав кузнецов
чукотка
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" выдвинула Владислава Кузнецова кандидатом от партии на выборах главы Чукотки", - говорится в сообщении.Отмечается, что его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции.Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230525/reka-1873985193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, владислав кузнецов, чукотка, политика
Единая Россия, Владислав Кузнецов, Чукотка, Политика
"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки
"Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Кузнецова кандидатом на пост главы региона