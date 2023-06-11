https://ria.ru/20230611/kuroptev-1877456541.html
Российский актер трагически погиб в 28 лет
Российский актер трагически погиб в 28 лет - РИА Новости, 11.06.2023
Российский актер трагически погиб в 28 лет
Российский актер театра и кино Станислав Куроптев погиб в ДТП в возрасте 28 лет, об этом сообщил в "ВКонтакте" его друг Денис Гагарин. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T02:21
2023-06-11T02:21
2023-06-11T09:08
культура
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российский актер театра и кино Станислав Куроптев погиб в ДТП в возрасте 28 лет, об этом сообщил в "ВКонтакте" его друг Денис Гагарин.Трагедия произошла на трассе Ярославль—Москва. "Стас Куроптев… Это ужасная трагедия", - написал он.Как рассказал Гагарин, во время движения по трассе машина Куроптева задел фуру, водители припарковались и сошли на обочину для обсуждения последствий."В этот момент сзади в фуру въехала другая фура и их сбило. Стас погиб на месте", - сообщил друг актера. Он добавил, что похороны Куроптева пройдут на его родине в Архангельской области.Куроптев родился 24 ноября 1994 года, окончил Ярославский театральный институт, с 2016 года работал в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Фильмография актера насчитывает 12 работ, включая сериалы "Кодекс чести-7", "Специалист", "Куба. Личное дело", "Ростов", "Заповедный спецназ" и другие.
https://ria.ru/20230610/znamenitosti-1877339307.html
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россия, архангельская область
Культура, Россия, Архангельская область
Российский актер трагически погиб в 28 лет
Актер театра и кино Станислав Куроптев погиб в ДТП в возрасте 28 лет
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Российский актер театра и кино Станислав Куроптев погиб в ДТП в возрасте 28 лет, об этом сообщил
в "ВКонтакте" его друг Денис Гагарин.
Трагедия произошла на трассе Ярославль—Москва. "Стас Куроптев… Это ужасная трагедия", - написал он.
Как рассказал Гагарин, во время движения по трассе машина Куроптева задел фуру, водители припарковались и сошли на обочину для обсуждения последствий.
"В этот момент сзади в фуру въехала другая фура и их сбило. Стас погиб на месте", - сообщил друг актера. Он добавил, что похороны Куроптева пройдут на его родине в Архангельской области
.
Куроптев родился 24 ноября 1994 года, окончил Ярославский театральный институт, с 2016 года работал в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Фильмография актера насчитывает 12 работ, включая сериалы "Кодекс чести-7", "Специалист", "Куба. Личное дело", "Ростов", "Заповедный спецназ" и другие.
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