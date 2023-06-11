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После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток - РИА Новости, 11.06.2023
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13:49 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/krym-1877506871.html
После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток
После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток - РИА Новости, 11.06.2023
После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток
Четырнадцатилетний мальчик скончался в больнице из-за тяжелых ранений, полученных в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в котором погибли на месте... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:49
2023-06-11T13:49
бахчисарай (крым)
симферополь
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик скончался в больнице из-за тяжелых ранений, полученных в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в котором погибли на месте трое взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики Крым. Ранее МВД Крыма сообщила о ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на автодороге Бахчисарай – Береговое. В результате лобового столкновения, по предварительным данным полиции, погибли четыре человека и четверо несовершеннолетних пострадали. "В результате ДТП погибли четыре человека - трое взрослых и один несовершеннолетний – 14-летний мальчик был доставлен в больницу, но скончался от полученных ранений", - сообщили в пресс-службе. Минздрав сообщил, что в результате аварии пострадали еще трое несовершеннолетних и один взрослый. Дети в настоящее время проходят обследование в республиканской детской клинической больнице в Симферополе, предварительно их состояние средней степени тяжести, они будут госпитализированы. Состояние пострадавшего взрослого - средней степени тяжести, требуется госпитализация, сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
https://ria.ru/20230604/dtp-1876107610.html
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бахчисарай (крым), симферополь, происшествия, севастополь
Бахчисарай (Крым), Симферополь, Происшествия, Севастополь
После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток

После ДТП в Крыму, где погибли трое взрослых, погиб четырнадцатилетний подросток

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик скончался в больнице из-за тяжелых ранений, полученных в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в котором погибли на месте трое взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики Крым.
Ранее МВД Крыма сообщила о ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на автодороге Бахчисарай – Береговое. В результате лобового столкновения, по предварительным данным полиции, погибли четыре человека и четверо несовершеннолетних пострадали.
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"В результате ДТП погибли четыре человека - трое взрослых и один несовершеннолетний – 14-летний мальчик был доставлен в больницу, но скончался от полученных ранений", - сообщили в пресс-службе.
Минздрав сообщил, что в результате аварии пострадали еще трое несовершеннолетних и один взрослый. Дети в настоящее время проходят обследование в республиканской детской клинической больнице в Симферополе, предварительно их состояние средней степени тяжести, они будут госпитализированы. Состояние пострадавшего взрослого - средней степени тяжести, требуется госпитализация, сообщили в минздраве.
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