https://ria.ru/20230611/krym-1877506871.html

После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток

После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток - РИА Новости, 11.06.2023

После ДТП в Крыму погиб четырнадцатилетний подросток

Четырнадцатилетний мальчик скончался в больнице из-за тяжелых ранений, полученных в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в котором погибли на месте... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:49

2023-06-11T13:49

2023-06-11T13:49

бахчисарай (крым)

симферополь

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик скончался в больнице из-за тяжелых ранений, полученных в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, в котором погибли на месте трое взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики Крым. Ранее МВД Крыма сообщила о ДТП в Бахчисарайском районе Крыма на автодороге Бахчисарай – Береговое. В результате лобового столкновения, по предварительным данным полиции, погибли четыре человека и четверо несовершеннолетних пострадали. "В результате ДТП погибли четыре человека - трое взрослых и один несовершеннолетний – 14-летний мальчик был доставлен в больницу, но скончался от полученных ранений", - сообщили в пресс-службе. Минздрав сообщил, что в результате аварии пострадали еще трое несовершеннолетних и один взрослый. Дети в настоящее время проходят обследование в республиканской детской клинической больнице в Симферополе, предварительно их состояние средней степени тяжести, они будут госпитализированы. Состояние пострадавшего взрослого - средней степени тяжести, требуется госпитализация, сообщили в минздраве.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20230604/dtp-1876107610.html

бахчисарай (крым)

симферополь

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бахчисарай (крым), симферополь, происшествия, севастополь