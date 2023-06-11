https://ria.ru/20230611/kosmos-1877461527.html

В России придумали способ разогнать корабль для полета к ближайшим звездам

В России придумали способ разогнать корабль для полета к ближайшим звездам - РИА Новости, 11.06.2023

В России придумали способ разогнать корабль для полета к ближайшим звездам

Ученые из Корпорации космических систем специального назначения "Комета" предложили отправлять к ближайшим звездам космический аппарат, который разгонялся бы с... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:10

2023-06-11T06:10

2023-06-11T07:18

наука

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ученые из Корпорации космических систем специального назначения "Комета" предложили отправлять к ближайшим звездам космический аппарат, который разгонялся бы с помощью светового паруса под воздействием квантовых ускорителей, выведенных на орбиту на одной ракете вместе с кораблем, следует из документов в базе данных Роспатента."Изобретение относится к космической технике и может быть применено для исследования межзвездной среды, а также доставки космического аппарата к ближайшим звездным системам", - говорится в материале.По замыслу разработчиков, такой космический аппарат будет выводиться на околоземную орбиту "со световым парусом и отделяемыми модулями с фотодиссоционными квантовыми генераторами". Затем разгонный блок должен разогнать корабль до третьей космической скорости (необходимой для покидания Солнечной системы, 16,65 километров в секунду).Отделение аппарата должно происходить после выхода его из гелиосферы (области, где солнечный ветер, то есть потоки истекающих из солнечной короны ионизированных частиц, распространяется со сверхзвуковой скоростью) и по мере его приближения к межзвездному пространству. Тогда же корабль должен развернуть свой световой парус.После этого, как планируют разработчики, последовательно будут отделяться модули с квантовыми генераторами и генерировать лазерное излучение высокой плотности. При воздействии этого излучения на солнечный парус, аппарат будет получать тягу, необходимую для полета к ближайшим к Солнечной системе звездам."Достигается возможность проведения исследования межзвездной среды, ближайших звезд и звездных систем", - говорится в работе.

https://ria.ru/20230605/nauka-1875744773.html

https://ria.ru/20230518/stykovka-1872605469.html

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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия