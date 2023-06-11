https://ria.ru/20230611/korabl-1877511217.html
В Эгейском море нашли пропавшую в 1942 году британскую подлодку
В Эгейском море нашли пропавшую в 1942 году британскую подлодку - РИА Новости, 11.06.2023
В Эгейском море нашли пропавшую в 1942 году британскую подлодку
В Эгейском море нашли британскую подводную лодку Triumph, пропавшую во время Второй мировой войны в 1942 году вместе с экипажем, сообщило греческое общественное РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T14:28
2023-06-11T14:28
2023-06-11T17:43
в мире
греция
эгейское море
ближний восток
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АФИНЫ, 11 июн — РИА Новости. В Эгейском море нашли британскую подводную лодку Triumph, пропавшую во время Второй мировой войны в 1942 году вместе с экипажем, сообщило греческое общественное телевидение ERT."После многолетних исследований в Греции и за рубежом команда дайверов Planet Blue — Diving Center Костаса Токтаридиса обнаружила затонувшую британскую подводную лодку HMS Triumph", — говорится в репортаже.Токтаридису, инструктору по дайвингу и основателю центра, удалось обнаружить остов корабля на глубине 203 метра. Телевидение опубликовало кадры подводных съемок."Построенная в 1937 году лодка выполнила множество миссий во время Второй мировой войны, эвакуируя и перевозя британских солдат из Греции на Ближний Восток. Во время вторжения немцев в Грецию подводная лодка патрулировала острова, высаживая солдат и топя вражеские суда", — отметил канал.В ноябре 1941 года Triumph собиралась отправиться в Британию, когда получила приказ совершить последнее патрулирование с целью высадки и подбора группы агентов в Греции. След подводной лодки потеряли незадолго до 23 января 1942 года, согласно сообщению британского Адмиралтейства, гласившему, что "Triumph следует считать потерянной после патрулирования в Эгейском море".На борту находились 64 члена экипажа.
https://ria.ru/20210713/podlodka-1741111725.html
https://ria.ru/20210626/zveno-1738762612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, эгейское море, ближний восток
В мире, Греция, Эгейское море, Ближний Восток
В Эгейском море нашли пропавшую в 1942 году британскую подлодку
Пропавшую в 1942 году британскую подлодку Triumph нашли на дне Эгейского моря
АФИНЫ, 11 июн — РИА Новости.
В Эгейском море нашли британскую подводную лодку Triumph, пропавшую во время Второй мировой войны в 1942 году вместе с экипажем, сообщило греческое общественное телевидение ERT
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"После многолетних исследований в Греции и за рубежом команда дайверов Planet Blue — Diving Center Костаса Токтаридиса обнаружила затонувшую британскую подводную лодку HMS Triumph", — говорится в репортаже.
Токтаридису, инструктору по дайвингу и основателю центра, удалось обнаружить остов корабля на глубине 203 метра. Телевидение опубликовало кадры подводных съемок.
"Построенная в 1937 году лодка выполнила множество миссий во время Второй мировой войны, эвакуируя и перевозя британских солдат из Греции на Ближний Восток
. Во время вторжения немцев в Грецию подводная лодка патрулировала острова, высаживая солдат и топя вражеские суда", — отметил канал.
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В ноябре 1941 года Triumph собиралась отправиться в Британию, когда получила приказ совершить последнее патрулирование с целью высадки и подбора группы агентов в Греции.
След подводной лодки потеряли незадолго до 23 января 1942 года, согласно сообщению британского Адмиралтейства, гласившему, что "Triumph следует считать потерянной после патрулирования в Эгейском море".
На борту находились 64 члена экипажа.
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