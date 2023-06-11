https://ria.ru/20230611/korabl-1877511217.html

В Эгейском море нашли пропавшую в 1942 году британскую подлодку

В Эгейском море нашли пропавшую в 1942 году британскую подлодку - РИА Новости, 11.06.2023

В Эгейском море нашли пропавшую в 1942 году британскую подлодку

В Эгейском море нашли британскую подводную лодку Triumph, пропавшую во время Второй мировой войны в 1942 году вместе с экипажем, сообщило греческое общественное РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:28

2023-06-11T14:28

2023-06-11T17:43

в мире

греция

эгейское море

ближний восток

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АФИНЫ, 11 июн — РИА Новости. В Эгейском море нашли британскую подводную лодку Triumph, пропавшую во время Второй мировой войны в 1942 году вместе с экипажем, сообщило греческое общественное телевидение ERT."После многолетних исследований в Греции и за рубежом команда дайверов Planet Blue — Diving Center Костаса Токтаридиса обнаружила затонувшую британскую подводную лодку HMS Triumph", — говорится в репортаже.Токтаридису, инструктору по дайвингу и основателю центра, удалось обнаружить остов корабля на глубине 203 метра. Телевидение опубликовало кадры подводных съемок."Построенная в 1937 году лодка выполнила множество миссий во время Второй мировой войны, эвакуируя и перевозя британских солдат из Греции на Ближний Восток. Во время вторжения немцев в Грецию подводная лодка патрулировала острова, высаживая солдат и топя вражеские суда", — отметил канал.В ноябре 1941 года Triumph собиралась отправиться в Британию, когда получила приказ совершить последнее патрулирование с целью высадки и подбора группы агентов в Греции. След подводной лодки потеряли незадолго до 23 января 1942 года, согласно сообщению британского Адмиралтейства, гласившему, что "Triumph следует считать потерянной после патрулирования в Эгейском море".На борту находились 64 члена экипажа.

https://ria.ru/20210713/podlodka-1741111725.html

https://ria.ru/20210626/zveno-1738762612.html

греция

эгейское море

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, эгейское море, ближний восток