Рейтинг@Mail.ru
Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/konovalov-1877519300.html
Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии
Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии - РИА Новости, 11.06.2023
Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии
Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый от партии КПРФ кандидатом на пост губернатора республики, сообщил в телеграм-канале, что подал... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T15:28
2023-06-11T15:28
республика хакасия
валентин коновалов
россия
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735298637_0:255:3055:1973_1920x0_80_0_0_a2cca54d9dcabb02e4f6388fdf519133.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый от партии КПРФ кандидатом на пост губернатора республики, сообщил в телеграм-канале, что подал документы в республиканскую избирательную комиссию для участия в выборах. Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил РИА Новости, что региональное отделение КПРФ в Хакасии выдвинуло на выборы главы республики действующего губернатора Валентина Коновалова. "Подал документы на участие в выборах главы Хакасии... Я выдвинут на выборы от КПРФ. Мы идём в единой команде с народно-патриотическими силами. В нашей команде представители разных общественных и политических объединений. Все они выступают за развитие нашей родины и социальную справедливость. Это люди, для которых Хакасия является родным домом, которые много лет прожили в республике, искренне переживают за Хакасию и работают честно в интересах её жителей", - сообщил Коновалов. Он отметил, что за пять лет возглавляемое им правительство почти в 2,5 раза увеличило доходы бюджета республики, почти полностью ликвидировало коммерческую часть госдолга, в разы увеличило финансовую поддержку социальной сферы, сельского, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, туризма, малых и средних предприятий и предпринимателей. Два года подряд Хакасия входит в топ-35 регионов России, которые показывают высокий социально-экономический рост. Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.
https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html
https://ria.ru/20230323/khakasiya-1859976784.html
республика хакасия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735298637_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_a149f0cdf31a3d15c6e8914cd9a07cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика хакасия, валентин коновалов, россия, кпрф
Республика Хакасия, Валентин Коновалов, Россия, КПРФ
Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии

Выдвинутый от КПРФ Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый от партии КПРФ кандидатом на пост губернатора республики, сообщил в телеграм-канале, что подал документы в республиканскую избирательную комиссию для участия в выборах.
Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил РИА Новости, что региональное отделение КПРФ в Хакасии выдвинуло на выборы главы республики действующего губернатора Валентина Коновалова.
Депутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии
10 июня, 08:25
"Подал документы на участие в выборах главы Хакасии... Я выдвинут на выборы от КПРФ. Мы идём в единой команде с народно-патриотическими силами. В нашей команде представители разных общественных и политических объединений. Все они выступают за развитие нашей родины и социальную справедливость. Это люди, для которых Хакасия является родным домом, которые много лет прожили в республике, искренне переживают за Хакасию и работают честно в интересах её жителей", - сообщил Коновалов.
Он отметил, что за пять лет возглавляемое им правительство почти в 2,5 раза увеличило доходы бюджета республики, почти полностью ликвидировало коммерческую часть госдолга, в разы увеличило финансовую поддержку социальной сферы, сельского, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, туризма, малых и средних предприятий и предпринимателей. Два года подряд Хакасия входит в топ-35 регионов России, которые показывают высокий социально-экономический рост.
Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова
23 марта, 10:54
 
Республика ХакасияВалентин КоноваловРоссияКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала