https://ria.ru/20230611/konovalov-1877519300.html

Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии

Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии - РИА Новости, 11.06.2023

Валентин Коновалов подал документы для участия в выборах главы Хакасии

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый от партии КПРФ кандидатом на пост губернатора республики, сообщил в телеграм-канале, что подал... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:28

2023-06-11T15:28

2023-06-11T15:28

республика хакасия

валентин коновалов

россия

кпрф

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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый от партии КПРФ кандидатом на пост губернатора республики, сообщил в телеграм-канале, что подал документы в республиканскую избирательную комиссию для участия в выборах. Ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил РИА Новости, что региональное отделение КПРФ в Хакасии выдвинуло на выборы главы республики действующего губернатора Валентина Коновалова. "Подал документы на участие в выборах главы Хакасии... Я выдвинут на выборы от КПРФ. Мы идём в единой команде с народно-патриотическими силами. В нашей команде представители разных общественных и политических объединений. Все они выступают за развитие нашей родины и социальную справедливость. Это люди, для которых Хакасия является родным домом, которые много лет прожили в республике, искренне переживают за Хакасию и работают честно в интересах её жителей", - сообщил Коновалов. Он отметил, что за пять лет возглавляемое им правительство почти в 2,5 раза увеличило доходы бюджета республики, почти полностью ликвидировало коммерческую часть госдолга, в разы увеличило финансовую поддержку социальной сферы, сельского, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, туризма, малых и средних предприятий и предпринимателей. Два года подряд Хакасия входит в топ-35 регионов России, которые показывают высокий социально-экономический рост. Действующий губернатор Хакасии 35-летний Валентин Коновалов представляет КПРФ. Он был избран главой региона во втором туре выборов в ноябре 2018 года. До Коновалова республику с 2009 года возглавлял единорос Виктор Зимин. В сентябре 2018 года на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона, 11 ноября за него отдали свои голоса 57,57% избирателей, против проголосовали 41,16%.

https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html

https://ria.ru/20230323/khakasiya-1859976784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика хакасия, валентин коновалов, россия, кпрф