https://ria.ru/20230611/kladovki-1877465767.html

В Госдуме призвали запретить продажу кладовок в жилых домах под склады

В Госдуме призвали запретить продажу кладовок в жилых домах под склады - РИА Новости, 11.06.2023

В Госдуме призвали запретить продажу кладовок в жилых домах под склады

Практику продажи кладовок в жилых домах под склады необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T07:37

2023-06-11T07:37

2023-06-11T07:37

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Практику продажи кладовок в жилых домах под склады необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов. "Во-первых, необходимо запретить практику продажи кладовок в жилых домах под склады, ввиду того, что там могут хранить и огнеопасные, и взрывчатые вещества, из-за которых может рвануть целый дом, а также запретить регистрировать в них юридические лица", - сказал Гаврилов. По его словам, такие помещения еще "на котловане" скупают не только покупатели квартир-студий, которым негде хранить свои вещи, их скупает бизнес под мини-склады в домах, чтобы потом указывать их в качестве юридического адреса для своей компании. "В этих помещениях или в непосредственной близости к ним проходят трубы, различные отопительные коммуникации. Это технические этажи!" - подчеркнул депутат. Гаврилов также считает, что необходимо уйти от "гладких фасадов" и вернуться к практике возведения жилых домов с нормальными балконами. "Я не согласен с позицией девелоперов, которые строят дома без балконов, объясняя это тем, что якобы по итогам анализа они пришли к выводу, что кладовки под домом заменяют балконы. Это разные по назначению объекты - балконы изначально придуманы для пожарной безопасности, а кладовки предназначены для хранения личных вещей", - объяснил депутат.

https://realty.ria.ru/20230607/novostroyki-1876719446.html

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сергей гаврилов, госдума рф, кпрф