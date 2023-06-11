https://ria.ru/20230611/kit-1877522745.html

У берегов Финляндии заметили горбатого кита

У берегов Финляндии заметили горбатого кита - РИА Новости, 11.06.2023

У берегов Финляндии заметили горбатого кита

Горбатый кит замечен у берегов Финляндии, сообщает со ссылкой на очевидцев газета IltaSanomat. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:47

2023-06-11T15:47

2023-06-11T15:47

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финляндия

балтийское море

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июн - РИА Новости. Горбатый кит замечен у берегов Финляндии, сообщает со ссылкой на очевидцев газета IltaSanomat. "В субботу млекопитающее появилось около лодки трех друзей, которые ловили рыбу в Балтийском море. Другой очевидец говорит, что около полудня в воскресенье он видел кита к югу от Экерё на Аландских островах", - говорится в сообщении. Издание также распространило видео, снятое очевидцами. По оценкам экспертов, это горбатый кит. Их появление в Балтийском море чрезвычайно редкое явление. Близ Финляндии кит был замечен лишь в 1978, 2006 и 2018 годах. Согласно финским законам, приближаться к китам запрещено, а в случае их обнаружения необходимо уведомить об этом власти. Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов. Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. Средняя длина тела взрослой особи: 14,5 метра для самок, 13,5 метра для самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн. Обитает в основном в Атлантике и Тихом океане.

https://ria.ru/20230611/medved-1877521320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, балтийское море