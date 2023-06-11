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Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 11.06.2023 (обновлено: 08:51 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/kazarmy-1877462274.html
Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ
Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ - РИА Новости, 11.06.2023
Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ
Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" поразили на донецком направлении несколько полевых... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:34
2023-06-11T08:51
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" поразили на донецком направлении несколько полевых казарм ВСУ. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости."Наказываем периодически. На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены", - рассказал РИА Новости боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".Расчеты гаубиц Д-30 при корректировке оператором БПЛА батальона "Спарта" нанесли удары снарядами калибра 122 миллиметра по нескольким домам, в которых ВСУ обустроили полевые казармы, в населенном пункте Первомайское на донецком направлении.
https://ria.ru/20230611/minomet-1877461174.html
донецк
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РИА Новости
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Кадры уничтожения полевых казарм ВСУ на Донецком направлении
Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" поразили на донецком направлении несколько полевых казарм ВСУ. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости.
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ

Российские артиллеристы поразили на Донецком направлении несколько полевых казарм ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона "Спарта" поразили на донецком направлении несколько полевых казарм ВСУ. Видео удара есть в распоряжении РИА Новости.
"Наказываем периодически. На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены", - рассказал РИА Новости боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".
Расчеты гаубиц Д-30 при корректировке оператором БПЛА батальона "Спарта" нанесли удары снарядами калибра 122 миллиметра по нескольким домам, в которых ВСУ обустроили полевые казармы, в населенном пункте Первомайское на донецком направлении.
Кадры удара по скрытому миномету противника - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Опубликованы кадры уничтожения миномета ВСУ российской артиллерией
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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