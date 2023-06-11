https://ria.ru/20230611/indiya-1877499158.html

Отношения Дели и Москвы останутся хорошими, уверен индийский военный

Отношения Дели и Москвы останутся хорошими, уверен индийский военный - РИА Новости, 11.06.2023

Отношения Дели и Москвы останутся хорошими, уверен индийский военный

Отношения Индии и России останутся хорошими, несмотря на давление со стороны стран Европы и США, уверен генерал-майор армии Индии в отставке Шаши Астхана. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T12:33

2023-06-11T12:33

2023-06-11T12:36

индия

китай

дели

субраманиам джайшанкар

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Отношения Индии и России останутся хорошими, несмотря на давление со стороны стран Европы и США, уверен генерал-майор армии Индии в отставке Шаши Астхана. "Мне кажется, что в ближайшие дни отношения между Индией и Россией будут хорошими, и никакое давление со стороны Европы и США на них не повлияет", - сказал он РИА Новости. Говоря об отношениях Индии и Китая, он выразил уверенность, что "Россия займет нейтральную позицию". "До сих пор по всем данными очевидно, что Россия будет сохранять нейтральную позицию в ситуации, если возникнет напряженность между Индией и Китаем", - сказал эксперт. "Правила, вводимые Европой и Америкой, заключаются в том, чтобы Индия сократила поставки вооружения из России и снизила интенсивность двухсторонних отношения. Однако я считаю, что все это не сильно повлияет на отношения между Индией и Россией, потому что импорт Индии из России очень высок, а экспорт очень мал. В настоящее время в России образовался профицит рупии, потому что мы вели торговлю через рупии и рубли. Для России сложность заключается ещё и в том, что если будет больше товаров поставляться в Индию, то возникнет большая проблема конвертации рупии в рубли. Даже если в качестве альтернативы России появятся Америка и западные страны, то зависимость Индии от России так легко не уменьшится. К тому же Россия является нашим ответственным партнером и останется таковым", - сказал он РИА Новости.По словам эксперта, Индия проводит политику по сохранению своей стратегической автономии, в том числе и в области поставок вооружений."Индия также хотела бы сохранить свою стратегическую автономию, чтобы мы не были зависимы от какой-либо страны и, учитывая это, Индия тщательно взвешивает свои действия. И какой бы вариант ни предлагали Германия или США, не обязательно, что мы примем их предложенные варианты. Каждый раз, когда нам нужно закупить какую-либо необходимую нам военную технику, мы тщательно анализируем, соответствует ли этот товар нашим требованиям в военном отношении и подойдет ли в отношении передачи технологий", - сказал эксперт.Астхана напомнил, что в настоящее время Индия при заключении любой сделки по вооружению договаривается и о передачи технологий."При заключении любой сделки по вооружению с любой страной, мы будем заключать ее на своих условиях. Так как Россия занимается передачей технологий, то благодаря этому наша уверенность в своих силах в области обороны возросла. Та уверенность, которую мы приобрели на сегодняшний день, стала возможна России", - отметил он.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели ряд раундов переговоров на уровне дипломатов и командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября прошлого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Остающиеся вопросы по приграничным районам обсуждаются на встречах индийских и китайских дипломатов и военных. Ранее на этой неделе глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия и Китай должны найти способ уладить разногласия по вопросу границы. По словам дипломата, он не верит, что "этот нынешний тупик отвечает интересам Китая".

https://ria.ru/20230608/eksport-1876948199.html

https://ria.ru/20230308/ugroza-1856561873.html

https://ria.ru/20230516/indiya-1872040453.html

индия

китай

дели

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, китай, дели, субраманиам джайшанкар, в мире