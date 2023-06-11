ВСУ в субботу выпустили около 200 снарядов по Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков: ВСУ в субботу выпустили по региону около 200 снарядов
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Порядка 200 снарядов украинскими военными было выпущено по территории Белгородской области в субботу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В своем Telegram-канале Гладков опубликовал информационную сводку об украинских обстрелах региона 10 июня. Атаке со стороны Украины подверглись четыре приграничных района, также губернатор прокомментировал происшествие в Алексеевском округе, где с рельсов сошли локомотив и 15 грузовых вагонов: "сошедшие вагоны с путей убраны, ремонтно-восстановительные работы продолжаются".
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов. По селу Нехотеевка били из артиллерии – зафиксировано три прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. В результате работы ПВО в посёлке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домовладениях", - написал глава региона.
В сообщении уточняется, что по окраине хутора Старый Волоконовского района было выпущено 18 минометных снарядов. В Грайворонском горокруге было обстреляно село Сподарюшино из миномета и гранатомета, общее количество прилетов составило 41. В село Новостроевка-Вторая было выпущено 10 снарядов из самоходной артиллерийской установки и произведено 29 гранатометных выстрелов по территории рядом с селом.
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших нет. В городе Шебекино удары наносились по окраинам города", - сообщил Гладков, добавив, что по Новой Таволжанке ВСУ выпустили 9 минометных снарядов, а в Муроме было зафиксировано 11 прилетов из миномета. За прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного погибшего или пострадавшего в результате обстрелов.
Шебекинский и Грайворонский округа особенно сильно пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии. Жители многих населенных пунктов в этих районах вынуждены оставить свои дома на время, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.