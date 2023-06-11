https://ria.ru/20230611/gladkov-1877507691.html

ВСУ в субботу выпустили около 200 снарядов по Белгородской области

ВСУ в субботу выпустили около 200 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 11.06.2023

ВСУ в субботу выпустили около 200 снарядов по Белгородской области

Порядка 200 снарядов украинскими военными было выпущено по территории Белгородской области в субботу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T14:03

2023-06-11T14:03

2023-06-11T14:03

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Порядка 200 снарядов украинскими военными было выпущено по территории Белгородской области в субботу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В своем Telegram-канале Гладков опубликовал информационную сводку об украинских обстрелах региона 10 июня. Атаке со стороны Украины подверглись четыре приграничных района, также губернатор прокомментировал происшествие в Алексеевском округе, где с рельсов сошли локомотив и 15 грузовых вагонов: "сошедшие вагоны с путей убраны, ремонтно-восстановительные работы продолжаются". "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов. По селу Нехотеевка били из артиллерии – зафиксировано три прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. В результате работы ПВО в посёлке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домовладениях", - написал глава региона. В сообщении уточняется, что по окраине хутора Старый Волоконовского района было выпущено 18 минометных снарядов. В Грайворонском горокруге было обстреляно село Сподарюшино из миномета и гранатомета, общее количество прилетов составило 41. В село Новостроевка-Вторая было выпущено 10 снарядов из самоходной артиллерийской установки и произведено 29 гранатометных выстрелов по территории рядом с селом. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших нет. В городе Шебекино удары наносились по окраинам города", - сообщил Гладков, добавив, что по Новой Таволжанке ВСУ выпустили 9 минометных снарядов, а в Муроме было зафиксировано 11 прилетов из миномета. За прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного погибшего или пострадавшего в результате обстрелов. Шебекинский и Грайворонский округа особенно сильно пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии. Жители многих населенных пунктов в этих районах вынуждены оставить свои дома на время, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877174947.html

https://ria.ru/20230607/obstrel-1876784923.html

белгородская область

украина

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины