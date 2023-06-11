https://ria.ru/20230611/gaz-1877479000.html
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 11.06.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 11... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:04
2023-06-11T10:04
2023-06-11T10:04
экономика
украина
европа
сергей куприянов
россия
газпром
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 11 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 11 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в день. Но с 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля – вернулся к уровню конца года, хотя периодически продолжает проседать ниже 40 миллионов. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html
https://ria.ru/20230609/gaz-1877282867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, сергей куприянов, россия, газпром
Экономика, Украина, Европа, Сергей Куприянов, Россия, Газпром
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 11 июня, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 11 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России
через газотранспортную систему Украины в Европу
держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в день.
Но с 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля – вернулся к уровню конца года, хотя периодически продолжает проседать ниже 40 миллионов. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе.
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В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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