https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

СМИ узнали, как Украина намерена подставить Европу

СМИ узнали, как Украина намерена подставить Европу - РИА Новости, 11.06.2023

СМИ узнали, как Украина намерена подставить Европу

Принятие Украины в Евросоюз чревато рядом неприятных последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, предупредил журналист Financial Times Тони... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T17:09

2023-06-11T17:09

2023-06-11T17:51

в мире

украина

брюссель

болгария

евросоюз

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз чревато рядом неприятных последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, предупредил журналист Financial Times Тони Барбер.По мнению автора, нынешние союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически, так как Болгария, Венгрия, Польша и Словакия не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству.Также важным вопросом остается перераспределение бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины: страна с большой и густонаселенной территорией будет претендовать на большие отчисления из Брюсселя."Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины? В настоящее время 18 из 27 существующих членов ЕС получают от Брюсселя больше средств, чем платят сами, но после вступления Украины, по неофициальным оценкам ЕС, это число может сократиться до четырех или пяти. И не забывайте, что все остальные страны-кандидаты также проявят вполне понятную жажду к щедрости ЕС", — пояснил Барбер.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия- с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия- это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

https://ria.ru/20230609/moldavia-1877318922.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, брюссель, болгария, евросоюз