https://ria.ru/20230611/dtp-1877470359.html

В Таиланде двое россиян погибли в ДТП

В Таиланде двое россиян погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2023

В Таиланде двое россиян погибли в ДТП

Двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли утром в воскресенье в ДТП в таиландском городе Паттайя, сообщает телеканал Nation TV. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T08:37

2023-06-11T08:37

2023-06-11T08:37

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БАНГКОК, 11 июн – РИА Новости. Двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли утром в воскресенье в ДТП в таиландском городе Паттайя, сообщает телеканал Nation TV. Полиция Паттайи получила информацию об аварии, произошедшей на проходящей через город автотрассе Сукхумвит, около пяти утра по местному времени (01.00 мск). Зарегистрированный в Бангкоке легковой автомобиль Toyota Altis, следовавший на большой скорости, по-видимому потерял управление, вылетел на "островок безопасности" в разделительной полосе трассы и врезался подряд в несколько растущих на нем пальм, сообщает телеканал. Удар был такой силы, что одно дерево было сломано, еще несколько повреждены, а части разбитой машины были разбросаны вокруг места ДТП, говорится в сообщении. Вызванные полицией спасатели были вынуждены применить специальное оборудование, чтобы извлечь из автомобиля находившихся в нем людей, которые были на тот момент еще живы: девушку, сидевшую на месте водителя и мужчину, сидевшего рядом с ней. Медики попытались спасти обоих, но ранения оказались смертельными, и оба пострадавших в ДТП скончались, сообщает телеканал. По данным полиции, пострадавшие были гражданами РФ. Их имена приведены в полицейском протоколе, как Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет, говорится в сообщении. Телеканал не демонстрировал в новостном сюжете каких-либо идентифицирующих документов пострадавших. Свидетелей происшествия полиции пока найти не удалось. Полицейские изучают видео установленных на трассе камер наблюдения, чтобы восстановить картину аварии и попытаться определить ее причины, информирует Nation TV.

https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html

https://ria.ru/20230607/pokushenie-1876742044.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, паттайя, таиланд, бангкок, toyota corolla