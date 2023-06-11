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В Таиланде двое россиян погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2023
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08:37 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/dtp-1877470359.html
В Таиланде двое россиян погибли в ДТП
В Таиланде двое россиян погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2023
В Таиланде двое россиян погибли в ДТП
Двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли утром в воскресенье в ДТП в таиландском городе Паттайя, сообщает телеканал Nation TV. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:37
2023-06-11T08:37
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БАНГКОК, 11 июн – РИА Новости. Двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли утром в воскресенье в ДТП в таиландском городе Паттайя, сообщает телеканал Nation TV. Полиция Паттайи получила информацию об аварии, произошедшей на проходящей через город автотрассе Сукхумвит, около пяти утра по местному времени (01.00 мск). Зарегистрированный в Бангкоке легковой автомобиль Toyota Altis, следовавший на большой скорости, по-видимому потерял управление, вылетел на "островок безопасности" в разделительной полосе трассы и врезался подряд в несколько растущих на нем пальм, сообщает телеканал. Удар был такой силы, что одно дерево было сломано, еще несколько повреждены, а части разбитой машины были разбросаны вокруг места ДТП, говорится в сообщении. Вызванные полицией спасатели были вынуждены применить специальное оборудование, чтобы извлечь из автомобиля находившихся в нем людей, которые были на тот момент еще живы: девушку, сидевшую на месте водителя и мужчину, сидевшего рядом с ней. Медики попытались спасти обоих, но ранения оказались смертельными, и оба пострадавших в ДТП скончались, сообщает телеканал. По данным полиции, пострадавшие были гражданами РФ. Их имена приведены в полицейском протоколе, как Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет, говорится в сообщении. Телеканал не демонстрировал в новостном сюжете каких-либо идентифицирующих документов пострадавших. Свидетелей происшествия полиции пока найти не удалось. Полицейские изучают видео установленных на трассе камер наблюдения, чтобы восстановить картину аварии и попытаться определить ее причины, информирует Nation TV.
https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html
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в мире, паттайя, таиланд, бангкок, toyota corolla
В мире, Паттайя, Таиланд, Бангкок, Toyota Corolla
В Таиланде двое россиян погибли в ДТП

В таиландском городе Паттайя двое россиян погибли в ДТП

CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 11 июн – РИА Новости. Двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли утром в воскресенье в ДТП в таиландском городе Паттайя, сообщает телеканал Nation TV.
Полиция Паттайи получила информацию об аварии, произошедшей на проходящей через город автотрассе Сукхумвит, около пяти утра по местному времени (01.00 мск). Зарегистрированный в Бангкоке легковой автомобиль Toyota Altis, следовавший на большой скорости, по-видимому потерял управление, вылетел на "островок безопасности" в разделительной полосе трассы и врезался подряд в несколько растущих на нем пальм, сообщает телеканал. Удар был такой силы, что одно дерево было сломано, еще несколько повреждены, а части разбитой машины были разбросаны вокруг места ДТП, говорится в сообщении.
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Вызванные полицией спасатели были вынуждены применить специальное оборудование, чтобы извлечь из автомобиля находившихся в нем людей, которые были на тот момент еще живы: девушку, сидевшую на месте водителя и мужчину, сидевшего рядом с ней. Медики попытались спасти обоих, но ранения оказались смертельными, и оба пострадавших в ДТП скончались, сообщает телеканал.
По данным полиции, пострадавшие были гражданами РФ. Их имена приведены в полицейском протоколе, как Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет, говорится в сообщении. Телеканал не демонстрировал в новостном сюжете каких-либо идентифицирующих документов пострадавших.
Свидетелей происшествия полиции пока найти не удалось. Полицейские изучают видео установленных на трассе камер наблюдения, чтобы восстановить картину аварии и попытаться определить ее причины, информирует Nation TV.
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