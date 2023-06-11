В Таиланде двое россиян погибли в ДТП
В таиландском городе Паттайя двое россиян погибли в ДТП
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 11 июн – РИА Новости. Двое россиян, 18-летняя девушка и 23-летний мужчина, погибли утром в воскресенье в ДТП в таиландском городе Паттайя, сообщает телеканал Nation TV.
Полиция Паттайи получила информацию об аварии, произошедшей на проходящей через город автотрассе Сукхумвит, около пяти утра по местному времени (01.00 мск). Зарегистрированный в Бангкоке легковой автомобиль Toyota Altis, следовавший на большой скорости, по-видимому потерял управление, вылетел на "островок безопасности" в разделительной полосе трассы и врезался подряд в несколько растущих на нем пальм, сообщает телеканал. Удар был такой силы, что одно дерево было сломано, еще несколько повреждены, а части разбитой машины были разбросаны вокруг места ДТП, говорится в сообщении.
Вызванные полицией спасатели были вынуждены применить специальное оборудование, чтобы извлечь из автомобиля находившихся в нем людей, которые были на тот момент еще живы: девушку, сидевшую на месте водителя и мужчину, сидевшего рядом с ней. Медики попытались спасти обоих, но ранения оказались смертельными, и оба пострадавших в ДТП скончались, сообщает телеканал.
По данным полиции, пострадавшие были гражданами РФ. Их имена приведены в полицейском протоколе, как Miss Valeriia Khimich, 18 лет и Mr. Gleb Solovev, 23 лет, говорится в сообщении. Телеканал не демонстрировал в новостном сюжете каких-либо идентифицирующих документов пострадавших.
Свидетелей происшествия полиции пока найти не удалось. Полицейские изучают видео установленных на трассе камер наблюдения, чтобы восстановить картину аварии и попытаться определить ее причины, информирует Nation TV.