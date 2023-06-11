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Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье" - РИА Новости, 11.06.2023
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16:41 11.06.2023 (обновлено: 17:01 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/bpla-1877529971.html
Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье"
Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье" - РИА Новости, 11.06.2023
Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье"
Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, видео РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T16:41
2023-06-11T17:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
черное море
севастополь
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, видео боя опубликовало Минобороны. На кадрах ведомства — фиксация приближения одного из дронов к кораблю, огонь из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М зенитного пушечного комплекса. Также в ролике запечатлен момент поражения и подрыва одного из беспилотников. На борту одного из дронов различимо название: "Кіт та Єнот" ("Кот и енот"). Сегодня в Минобороны сообщили, что украинские военные безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, обеспечивавший безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря.По данным ведомства, все катера уничтожили в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.Это не первая атака на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность трубопроводов в Черном море. Так, в конце мая в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс". Российские моряки уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. По словам источника РИА Новости, для атаки использовали беспилотные катера западного производства.
https://ria.ru/20230611/minoborony-1877500907.html
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Минобороны об уничтожении катеров ВСУ
Украинские безэкипажные катера пытались атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море, нападение удалось отразить.
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вооруженные силы украины, черное море, севастополь, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Черное море, Севастополь, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье"

Минобороны показало видео с отражением атаки украинских БПЛА на корабль "Приазовье"

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, видео боя опубликовало Минобороны.
На кадрах ведомства — фиксация приближения одного из дронов к кораблю, огонь из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М зенитного пушечного комплекса. Также в ролике запечатлен момент поражения и подрыва одного из беспилотников.
На борту одного из дронов различимо название: "Кіт та Єнот" ("Кот и енот").
Сегодня в Минобороны сообщили, что украинские военные безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, обеспечивавший безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря.
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По данным ведомства, все катера уничтожили в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.
Это не первая атака на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность трубопроводов в Черном море.
Так, в конце мая в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс". Российские моряки уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. По словам источника РИА Новости, для атаки использовали беспилотные катера западного производства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЧерное мореСевастопольВооруженные силы РФУкраина
 
 
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