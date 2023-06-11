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Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье"

Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье" - РИА Новости, 11.06.2023

Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье"

Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, видео РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:41

2023-06-11T16:41

2023-06-11T17:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

черное море

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, видео боя опубликовало Минобороны. На кадрах ведомства — фиксация приближения одного из дронов к кораблю, огонь из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М зенитного пушечного комплекса. Также в ролике запечатлен момент поражения и подрыва одного из беспилотников. На борту одного из дронов различимо название: "Кіт та Єнот" ("Кот и енот"). Сегодня в Минобороны сообщили, что украинские военные безуспешно попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, обеспечивавший безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря.По данным ведомства, все катера уничтожили в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США.Это не первая атака на российские военные корабли, обеспечивающие безопасность трубопроводов в Черном море. Так, в конце мая в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота России "Иван Хурс". Российские моряки уничтожили все беспилотники в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор. По словам источника РИА Новости, для атаки использовали беспилотные катера западного производства.

https://ria.ru/20230611/minoborony-1877500907.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении катеров ВСУ Украинские безэкипажные катера пытались атаковать российский корабль "Приазовье" в Черном море, нападение удалось отразить. 2023-06-11T16:41 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, черное море, севастополь, вооруженные силы рф, украина