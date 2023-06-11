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В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник

В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник - РИА Новости, 11.06.2023

В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник

В Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:27

2023-06-11T06:27

2023-06-11T09:29

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

жуковский район

происшествия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы", — написал он.Перед этим губернатор сообщил о падении беспилотника в Жуковском районе, там также обошлось без пострадавших.Это не первый подобный инцидент в Калужской области. Так, утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М-3. Один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.Второго июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. Днем ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.

https://ria.ru/20230609/dom-1877323704.html

калужская область

жуковский район

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калужская область, владислав шапша, жуковский район, происшествия