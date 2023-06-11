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В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник - РИА Новости, 11.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 11.06.2023 (обновлено: 09:29 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/bpla-1877461957.html
В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник
В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник - РИА Новости, 11.06.2023
В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник
В Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:27
2023-06-11T09:29
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
жуковский район
происшествия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы&quot;, — написал он.Перед этим губернатор сообщил о падении беспилотника в Жуковском районе, там также обошлось без пострадавших.Это не первый подобный инцидент в Калужской области. Так, утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М-3. Один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.Второго июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. Днем ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.
https://ria.ru/20230609/dom-1877323704.html
калужская область
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калужская область, владислав шапша, жуковский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Жуковский район, Происшествия
В Калужской области обнаружили второй упавший беспилотник

Глава Калужской области Шапша сообщил о втором БПЛА, упавшем в Медынском районе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы", — написал он.

Перед этим губернатор сообщил о падении беспилотника в Жуковском районе, там также обошлось без пострадавших.
Это не первый подобный инцидент в Калужской области.
Так, утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М-3. Один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.
Второго июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. Днем ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав ШапшаЖуковский районПроисшествия
 
 
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