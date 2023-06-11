https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html

Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР

Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 11.06.2023

Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР

На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:06

2023-06-11T13:06

2023-06-11T14:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "О ситуации на восточной части Запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", — написал он. По его словам, российские военные отбили и удерживают населенный пункт Нескучное. "В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом. Поселок находится в низине, и удерживать его под огнем артиллерии — задача не из простых", — подчеркнул Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877407096.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф