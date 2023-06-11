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Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 11.06.2023 (обновлено: 14:08 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР
Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР - РИА Новости, 11.06.2023
Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР
На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:06
2023-06-11T14:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "О ситуации на восточной части Запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", — написал он. По его словам, российские военные отбили и удерживают населенный пункт Нескучное. "В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом. Поселок находится в низине, и удерживать его под огнем артиллерии — задача не из простых", — подчеркнул Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877407096.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил о тяжелых боях на границе Запорожской области и ДНР

Рогов: на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С"
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. На Времевском выступе продолжаются тяжелые бои, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
«
"О ситуации на восточной части Запорожского фронта. На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои. Не имея успехов в лобовых атаках, враг предпринимает попытки окружения наших подразделений на Времевском выступе, совершая удары по флангам", — написал он.
По его словам, российские военные отбили и удерживают населенный пункт Нескучное.
"В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом. Поселок находится в низине, и удерживать его под огнем артиллерии — задача не из простых", — подчеркнул Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, Киев не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, указал глава государства.
В субботу в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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