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Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена - РИА Новости, 11.06.2023
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и всех, кто помогал вернуться российским военнослужащим из украинского... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:33
2023-06-11T20:33
2023-06-11T20:33
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и всех, кто помогал вернуться российским военнослужащим из украинского плена. Ранее Минобороны сообщило, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. "Спасибо министерству обороны и всем, кто помог нашим ребятам вернуться домой", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
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татьяна москалькова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена
Омбудсмен Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 94 военнослужащих из плена