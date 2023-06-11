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Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена

Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена - РИА Новости, 11.06.2023

Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и всех, кто помогал вернуться российским военнослужащим из украинского... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T20:33

2023-06-11T20:33

2023-06-11T20:33

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и всех, кто помогал вернуться российским военнослужащим из украинского плена. Ранее Минобороны сообщило, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. "Спасибо министерству обороны и всем, кто помог нашим ребятам вернуться домой", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230529/osvobozhdenie-1874721661.html

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татьяна москалькова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф