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Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/blagodarnost-1877560199.html
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена - РИА Новости, 11.06.2023
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и всех, кто помогал вернуться российским военнослужащим из украинского... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:33
2023-06-11T20:33
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и всех, кто помогал вернуться российским военнослужащим из украинского плена. Ранее Минобороны сообщило, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. "Спасибо министерству обороны и всем, кто помог нашим ребятам вернуться домой", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230529/osvobozhdenie-1874721661.html
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татьяна москалькова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение военнослужащих из плена

Омбудсмен Москалькова поблагодарила Минобороны за возвращение 94 военнослужащих из плена

© Шамсаил Саралиев / TelegramВозвращение из украинского плена 94 российских военнослужащих. Кадр видео
Возвращение из украинского плена 94 российских военнослужащих. Кадр видео
© Шамсаил Саралиев / Telegram
Возвращение из украинского плена 94 российских военнослужащих. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и всех, кто помогал вернуться российским военнослужащим из украинского плена.
Ранее Минобороны сообщило, что 11 июня в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
"Спасибо министерству обороны и всем, кто помог нашим ребятам вернуться домой", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеТатьяна МоскальковаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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