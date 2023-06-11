https://ria.ru/20230611/bespilotnik-1877460017.html

В Калужской области упал беспилотник

В Калужской области упал беспилотник - РИА Новости, 11.06.2023

В Калужской области упал беспилотник

Беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T05:25

2023-06-11T05:25

2023-06-11T08:17

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

жуковский район

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Беспилотник упал в Жуковском районе Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в Telegram-канале.Позднее губернатор уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, незначительные повреждения получили два садовых дома — у них выбиты стекла.Это не первый подобный инцидент в Калужской области. Утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М3. Один дрон рухнул в семи километрах от населенного пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населенного пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.Территория была оцеплена, участок перекрыли, на месте проводились оперативно-следственные мероприятия. Движение автотранспорта возобновилось поздно вечером в понедельник.

https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877346209.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, жуковский район, происшествия