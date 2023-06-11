https://ria.ru/20230611/berdyansk-1877537055.html

Силы ПВО сбили ракету над Бердянском

Силы ПВО сбили ракету над Бердянском - РИА Новости, 11.06.2023

Силы ПВО сбили ракету над Бердянском

Ракета, по предварительной информации, сбита силами ПВО над Бердянском около 17.00, сообщается в телеграм-канале администрации города. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T17:31

2023-06-11T17:31

2023-06-11T17:40

бердянск

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ракета, по предварительной информации, сбита силами ПВО над Бердянском около 17.00, сообщается в телеграм-канале администрации города."Около 17.00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. По предварительной информации оперативных служб, это киевский террористический режим предпринял новую попытку нанести удар по нашему мирному городу. Однако хорошо сработала система ПВО - ракета была успешно сбита", - говорится в сообщении.Власти сообщили, что подробности инцидента уточняются.

https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

бердянск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, происшествия