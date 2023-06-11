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Силы ПВО сбили ракету над Бердянском - РИА Новости, 11.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 11.06.2023 (обновлено: 17:40 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/berdyansk-1877537055.html
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском - РИА Новости, 11.06.2023
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском
Ракета, по предварительной информации, сбита силами ПВО над Бердянском около 17.00, сообщается в телеграм-канале администрации города. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:31
2023-06-11T17:40
бердянск
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ракета, по предварительной информации, сбита силами ПВО над Бердянском около 17.00, сообщается в телеграм-канале администрации города."Около 17.00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. По предварительной информации оперативных служб, это киевский террористический режим предпринял новую попытку нанести удар по нашему мирному городу. Однако хорошо сработала система ПВО - ракета была успешно сбита", - говорится в сообщении.Власти сообщили, что подробности инцидента уточняются.
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
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бердянск, происшествия
Бердянск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском

Силы ПВО, по предварительной информации, сбили ракету над Бердянском

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ракета, по предварительной информации, сбита силами ПВО над Бердянском около 17.00, сообщается в телеграм-канале администрации города.
"Около 17.00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. По предварительной информации оперативных служб, это киевский террористический режим предпринял новую попытку нанести удар по нашему мирному городу. Однако хорошо сработала система ПВО - ракета была успешно сбита", - говорится в сообщении.
Власти сообщили, что подробности инцидента уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскПроисшествия
 
 
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