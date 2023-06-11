https://ria.ru/20230611/berdyansk-1877537055.html
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском - РИА Новости, 11.06.2023
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском
Ракета, по предварительной информации, сбита силами ПВО над Бердянском около 17.00, сообщается в телеграм-канале администрации города. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:31
2023-06-11T17:31
2023-06-11T17:40
бердянск
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645648_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c0bdf540aa7483d314db91a1d18fd0cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Ракета, по предварительной информации, сбита силами ПВО над Бердянском около 17.00, сообщается в телеграм-канале администрации города."Около 17.00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. По предварительной информации оперативных служб, это киевский террористический режим предпринял новую попытку нанести удар по нашему мирному городу. Однако хорошо сработала система ПВО - ракета была успешно сбита", - говорится в сообщении.Власти сообщили, что подробности инцидента уточняются.
https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html
бердянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2109f83e3164225cab37cab3bd221a3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, происшествия
Бердянск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО сбили ракету над Бердянском
Силы ПВО, по предварительной информации, сбили ракету над Бердянском