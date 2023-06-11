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"АвтоВАЗ" начал проверку дилеров в Москве после информации о повышении цен - РИА Новости, 11.06.2023
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09:04 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/avtovaz-1877472385.html
"АвтоВАЗ" начал проверку дилеров в Москве после информации о повышении цен
"АвтоВАЗ" начал проверку дилеров в Москве после информации о повышении цен - РИА Новости, 11.06.2023
"АвтоВАЗ" начал проверку дилеров в Москве после информации о повышении цен
"АвтоВАЗ" после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:04
2023-06-11T09:04
авто
москва
максим соколов
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве, говорится в сообщении компании. В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент компании Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. "После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения, начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком". С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta", - отметили в "АвтоВАЗе". "В случае, если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения", - добавили в автоконцерне. В "АвтоВАЗе" подчеркнули: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене - необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.
https://ria.ru/20230601/matvienko-1875612594.html
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авто, москва, максим соколов, автоваз, lada vesta
Авто, Москва, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" начал проверку дилеров в Москве после информации о повышении цен

"АвтоВАЗ" начал проверку трех дилеров в Москве после информации о повышении цен на Lada

© Фото : АвтоВАЗ Автомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : АвтоВАЗ
Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве, говорится в сообщении компании.
В мае автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Как отмечал президент компании Максим Соколов, завышение цен будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.
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"После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения, начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком". С 10 июня компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta", - отметили в "АвтоВАЗе".
"В случае, если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения", - добавили в автоконцерне.
В "АвтоВАЗе" подчеркнули: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене - необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.
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