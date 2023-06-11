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Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву

Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву - РИА Новости, 11.06.2023

Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву

Спасатели потушили возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград – Москва, эвакуирован 41 человек, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:45

2023-06-11T10:45

2023-06-11T10:45

происшествия

волгоград

москва

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград – Москва, эвакуирован 41 человек, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград – Москва. До прибытия пожарных эвакуирован 41 человек, из них четыре ребенка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

волгоград

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград, москва