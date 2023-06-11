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Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву - РИА Новости, 11.06.2023
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10:45 11.06.2023
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Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву
Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву - РИА Новости, 11.06.2023
Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву
Спасатели потушили возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград – Москва, эвакуирован 41 человек, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:45
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происшествия
волгоград
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград – Москва, эвакуирован 41 человек, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград – Москва. До прибытия пожарных эвакуирован 41 человек, из них четыре ребенка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, волгоград, москва
Происшествия, Волгоград, Москва
Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву

Спасатели потушили возгорание в автобусе, следовавшем по маршруту Волгоград — Москва

© Фото : МЧС РоссииВ Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград-Москва
В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград-Москва - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : МЧС России
В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград-Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград – Москва, эвакуирован 41 человек, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград – Москва. До прибытия пожарных эвакуирован 41 человек, из них четыре ребенка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
 
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