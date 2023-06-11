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Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву
Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву - РИА Новости, 11.06.2023
Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву
Спасатели потушили возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград – Москва, эвакуирован 41 человек, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:45
2023-06-11T10:45
2023-06-11T10:45
происшествия
волгоград
москва
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание автобуса, следовавшего по маршруту Волгоград – Москва, эвакуирован 41 человек, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград – Москва. До прибытия пожарных эвакуирован 41 человек, из них четыре ребенка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, москва
Происшествия, Волгоград, Москва
Спасатели потушили загоревшийся автобус, направлявшийся в Москву
Спасатели потушили возгорание в автобусе, следовавшем по маршруту Волгоград — Москва