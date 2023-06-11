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Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год - РИА Новости, 11.06.2023
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19:27 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/avstriya-1877549741.html
Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год
Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год - РИА Новости, 11.06.2023
Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год
Политические отношения РФ с Австрией за год подверглись очень серьезному испытанию на прочность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:27
2023-06-11T19:27
в мире
вена
россия
австрия
дмитрий любинский
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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Политические отношения РФ с Австрией за год подверглись очень серьезному испытанию на прочность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.&quot;Наши политические отношения с Австрией подверглись очень серьезному испытанию на прочность. Официальная Вена, как известно, не только безоговорочно присоединилась к деструктивной линии Запада и поддержала все пакеты санкций, но и принимала деятельное участие в их выработке&quot;, - сказал Любинский.По словам дипломата, "Австрия встала на сторону враждебной политики Запада по отношению к моей стране". "Работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контакты были заморожены австрийской стороной. На сегодняшний день предмет для диалога с Веной отсутствует", - пояснил посол.
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в мире, вена, россия, австрия, дмитрий любинский
В мире, Вена, Россия, Австрия, Дмитрий Любинский
Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год

Посол Любинский: отношения России с Австрией за год подверглись серьезному испытанию

© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Политические отношения РФ с Австрией за год подверглись очень серьезному испытанию на прочность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.
«

"Наши политические отношения с Австрией подверглись очень серьезному испытанию на прочность. Официальная Вена, как известно, не только безоговорочно присоединилась к деструктивной линии Запада и поддержала все пакеты санкций, но и принимала деятельное участие в их выработке", - сказал Любинский.

По словам дипломата, "Австрия встала на сторону враждебной политики Запада по отношению к моей стране".
«
"Работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контакты были заморожены австрийской стороной. На сегодняшний день предмет для диалога с Веной отсутствует", - пояснил посол.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Посол России в Вене заявил об отсутствии политического диалога с Австрией
Вчера, 19:00
 
В миреВенаРоссияАвстрияДмитрий Любинский
 
 
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