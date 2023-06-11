https://ria.ru/20230611/avstriya-1877549741.html

Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год

Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год - РИА Новости, 11.06.2023

Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год

Политические отношения РФ с Австрией за год подверглись очень серьезному испытанию на прочность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:27

2023-06-11T19:27

2023-06-11T19:27

в мире

вена

россия

австрия

дмитрий любинский

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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Политические отношения РФ с Австрией за год подверглись очень серьезному испытанию на прочность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress."Наши политические отношения с Австрией подверглись очень серьезному испытанию на прочность. Официальная Вена, как известно, не только безоговорочно присоединилась к деструктивной линии Запада и поддержала все пакеты санкций, но и принимала деятельное участие в их выработке", - сказал Любинский.По словам дипломата, "Австрия встала на сторону враждебной политики Запада по отношению к моей стране". "Работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контакты были заморожены австрийской стороной. На сегодняшний день предмет для диалога с Веной отсутствует", - пояснил посол.

https://ria.ru/20230611/avstriya-1877546127.html

вена

россия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вена, россия, австрия, дмитрий любинский