Посол России в Вене рассказал, как изменились отношения с Австрией за год
Посол Любинский: отношения России с Австрией за год подверглись серьезному испытанию
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Политические отношения РФ с Австрией за год подверглись очень серьезному испытанию на прочность, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.
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"Наши политические отношения с Австрией подверглись очень серьезному испытанию на прочность. Официальная Вена, как известно, не только безоговорочно присоединилась к деструктивной линии Запада и поддержала все пакеты санкций, но и принимала деятельное участие в их выработке", - сказал Любинский.
По словам дипломата, "Австрия встала на сторону враждебной политики Запада по отношению к моей стране".
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"Работа всех двусторонних механизмов и практически все без исключения контакты были заморожены австрийской стороной. На сегодняшний день предмет для диалога с Веной отсутствует", - пояснил посол.