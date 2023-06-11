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Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2023
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17:30 11.06.2023 (обновлено: 17:31 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/ataki-1877536752.html
Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2023
Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области
Попытки атак украинских войск на линии фронта в Запорожской области приходятся на три направления, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:30
2023-06-11T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
владимир путин
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Попытки атак украинских войск на линии фронта в Запорожской области приходятся на три направления, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики пытаются атаковать по трем направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта - так называемый Времевский выступ", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, ситуация на линии фронта остается контролируемой."Украинские боевики пока еще не задействовали основные наступательные резервные силы", - сказал Рогов.Он отметил, что ВСУ пока большими силами с задействованием бронетехники ведут поиск слабых участков в линии обороны российских войск. "Наши ребята держатся, линия оборона выстроена надежно", - подчеркнул Рогов.В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
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в мире, россия, запорожская область, владимир путин, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области

Рогов назвал три направления в Запорожской области, на которых пытаются атаковать ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Попытки атак украинских войск на линии фронта в Запорожской области приходятся на три направления, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Украинские боевики пытаются атаковать по трем направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта - так называемый Времевский выступ", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ситуация на линии фронта остается контролируемой.
«
"Украинские боевики пока еще не задействовали основные наступательные резервные силы", - сказал Рогов.
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Он отметил, что ВСУ пока большими силами с задействованием бронетехники ведут поиск слабых участков в линии обороны российских войск. "Наши ребята держатся, линия оборона выстроена надежно", - подчеркнул Рогов.
В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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