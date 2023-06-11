https://ria.ru/20230611/ataki-1877536752.html

Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2023

Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области

Попытки атак украинских войск на линии фронта в Запорожской области приходятся на три направления, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T17:30

2023-06-11T17:30

2023-06-11T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Попытки атак украинских войск на линии фронта в Запорожской области приходятся на три направления, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики пытаются атаковать по трем направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта - так называемый Времевский выступ", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, ситуация на линии фронта остается контролируемой."Украинские боевики пока еще не задействовали основные наступательные резервные силы", - сказал Рогов.Он отметил, что ВСУ пока большими силами с задействованием бронетехники ведут поиск слабых участков в линии обороны российских войск. "Наши ребята держатся, линия оборона выстроена надежно", - подчеркнул Рогов.В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html

https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877407096.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, владимир путин, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины