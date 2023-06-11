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Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.06.2023
Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области
Попытки атак украинских войск на линии фронта в Запорожской области приходятся на три направления, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T17:30
2023-06-11T17:30
2023-06-11T17:31
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Попытки атак украинских войск на линии фронта в Запорожской области приходятся на три направления, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики пытаются атаковать по трем направлениям: южнее города Орехов в направлении Токмака, Васильевское направление в районе населенного пункта Лобковое и восточная часть фронта - так называемый Времевский выступ", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, ситуация на линии фронта остается контролируемой."Украинские боевики пока еще не задействовали основные наступательные резервные силы", - сказал Рогов.Он отметил, что ВСУ пока большими силами с задействованием бронетехники ведут поиск слабых участков в линии обороны российских войск. "Наши ребята держатся, линия оборона выстроена надежно", - подчеркнул Рогов.В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что при попытках наступления на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов заявил о попытках атак ВСУ в Запорожской области
Рогов назвал три направления в Запорожской области, на которых пытаются атаковать ВСУ