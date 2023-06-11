https://ria.ru/20230611/assanzh-1877462871.html

Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа

Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа - РИА Новости, 11.06.2023

Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T06:47

2023-06-11T06:47

2023-06-11T06:48

в мире

бразилия

сша

лондон

джулиан ассанж

wikileaks

репортеры без границ

европейский суд по правам человека (еспч)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. "Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого. Его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы. Важно, чтобы мы все встали на его защиту", - отметил президент. Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду , что ее супруг не будет экстрадирован в США. При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873753839.html

бразилия

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в мире, бразилия, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ, европейский суд по правам человека (еспч), луис инасиу лула да силва