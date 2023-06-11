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Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа - РИА Новости, 11.06.2023
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06:47 11.06.2023 (обновлено: 06:48 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/assanzh-1877462871.html
Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа
Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа - РИА Новости, 11.06.2023
Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:47
2023-06-11T06:48
в мире
бразилия
сша
лондон
джулиан ассанж
wikileaks
репортеры без границ
европейский суд по правам человека (еспч)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США. "Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого. Его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы. Важно, чтобы мы все встали на его защиту", - отметил президент. Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду , что ее супруг не будет экстрадирован в США. При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
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в мире, бразилия, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ, европейский суд по правам человека (еспч), луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Лондон, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Репортеры без границ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа

Лула да Силва призвал всех встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США

© РИА Новости / Денис ВорошиловПортрет Джулиана Ассанжа на грузовике, Лондон
Портрет Джулиана Ассанжа на грузовике, Лондон - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Портрет Джулиана Ассанжа на грузовике, Лондон. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.
«
"Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого. Его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы. Важно, чтобы мы все встали на его защиту", - отметил президент.
Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду , что ее супруг не будет экстрадирован в США.
При этом международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
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В миреБразилияСШАЛондонДжулиан АссанжWikiLeaksРепортеры без границЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Луис Инасиу Лула да Силва
 
 
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