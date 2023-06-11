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В Москве в Лефортовском тоннеле завершили работы по замене асфальта
В Москве в Лефортовском тоннеле завершили работы по замене асфальта - РИА Новости, 11.06.2023
В Москве в Лефортовском тоннеле завершили работы по замене асфальта
Движение в Лефортовском тоннеле Москвы, где на день раньше завершили масштабные работы по замене асфальта, запустят в течение часа, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T18:23
2023-06-11T18:23
2023-06-11T18:23
москва
общество
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле Москвы, где на день раньше завершили масштабные работы по замене асфальта, запустят в течение часа, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства за двое суток обновили порядка 74,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия в самом длинном тоннеле столицы – Лефортовском. Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в работах задействовали более 500 сотрудников и 300 единиц специализированной техники. "В течение часа в Лефортовском тоннеле возобновится движение автотранспорта. В ближайшее время нанесем разметку", - дополняется в сообщении.
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москва, общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве в Лефортовском тоннеле завершили работы по замене асфальта
В Москве в Лефортовском тоннеле завершили работы по замене асфальта на день раньше