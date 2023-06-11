https://ria.ru/20230611/an-124-1877456386.html

Кабмин Канады распорядился арестовать российский Ан-124 для его конфискации

Кабмин Канады распорядился арестовать российский Ан-124 для его конфискации - РИА Новости, 11.06.2023

Кабмин Канады распорядился арестовать российский Ан-124 для его конфискации

Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан", сообщил МИД страны. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T02:17

2023-06-11T02:17

2023-06-11T08:35

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ан-124

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китай

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан", сообщил МИД страны."Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолета, который сейчас находится в аэропорту Торонто. <…> Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством", — говорится в пресс-релизе.В случае, если самолет удастся конфисковать, Канада намерена проработать с Киевом вопрос его передачи Украине "в целях компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления" этой страны, добавили в МИД.Ранее об изъятии самолета объявил находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо.Самолету компании "Волга – Днепр", доставившему 27 февраля 2022 года партию коронавирусных тестов из Китая, отказали в вылете из Канады, которая в тот же день закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.Компания-владелец, которая в Канаде оказалась под санкциями, еще в прошлом году законсервировала самолет на стоянке и вернула экипаж на родину. "Руслан" стал первым российским активом, на котором канадские власти апробируют санкционный механизм "ареста и конфискации".В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Оттава хочет использовать средства от конфискованных российских активов для помощи Киеву. По его словам, под санкции попал самолет Ан-124, "который был заблокирован в Канаде".После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что это продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".

https://ria.ru/20230610/kanadtsy-1877442733.html

https://ria.ru/20230519/konfiskatsiya-1873028529.html

https://ria.ru/20230610/sanktsii-1877441251.html

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канада, ан-124, украина, китай, в мире