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Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко

Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.06.2023

Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко

Россия сумела полностью адаптироваться к новым реалиям в кратчайшие сроки без принятия чрезвычайных решений, написала Валентина Матвиенко в блоге на сайте... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:16

2023-06-11T11:16

2023-06-11T11:21

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия сумела полностью адаптироваться к новым реалиям в кратчайшие сроки без принятия чрезвычайных решений, написала Валентина Матвиенко в блоге на сайте Совфеда. "Мы сумели в кратчайшие сроки адаптировать государство, общество, нашу экономику к новым реалиям. Сделать это без ухудшения качества жизни людей. Без шараханий в общественно-политической сфере, без ограничений, даже малейших, прав и свобод граждан. Без метаний, принятия чрезвычайных мер в сфере управления экономикой, хотя недостатка в таких призывах не было", - написала спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что Россию еще "ждут новые серьезные вызовы", их надо встретить во всеоружии, что потребует "нового качества взаимодействия власти и общества". "Мы его обеспечим, так как за тридцать лет новейшей истории России под нашу государственность, общественную систему подведен надежный, крепкий фундамент. С удовлетворением отмечаю, что в стране сложилось настоящее гражданское общество, где каждый сознает свою личную ответственность за настоящее и будущее страны", - объяснила парламентарий. Председатель верхней палаты российского парламента подчеркнула, что Россию "невозможно загнать в угол, изолировать, сделать страной-изгоем", потому что продвигаемая Россией международная повестка основана на уважении суверенитета, всестороннем и равноправном сотрудничестве. "В этой ситуации у нас есть четкое понимание своих стратегических целей, уверенность, что они будут непременно реализованы. Сегодня я вижу, что Россия снова, говоря словами знаменитого российского дипломата князя Александра Горчакова, сосредотачивается. Это время вдумчивой оценки накопленного нами опыта, наших достижений и просчетов, уязвимостей, рисков и возможностей", - резюмировала Матвиенко.

https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870620743.html

https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика