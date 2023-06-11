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Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.06.2023
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11:16 11.06.2023 (обновлено: 11:21 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/adaptatsiya-1877489950.html
Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко
Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.06.2023
Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко
Россия сумела полностью адаптироваться к новым реалиям в кратчайшие сроки без принятия чрезвычайных решений, написала Валентина Матвиенко в блоге на сайте... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:16
2023-06-11T11:21
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия сумела полностью адаптироваться к новым реалиям в кратчайшие сроки без принятия чрезвычайных решений, написала Валентина Матвиенко в блоге на сайте Совфеда. "Мы сумели в кратчайшие сроки адаптировать государство, общество, нашу экономику к новым реалиям. Сделать это без ухудшения качества жизни людей. Без шараханий в общественно-политической сфере, без ограничений, даже малейших, прав и свобод граждан. Без метаний, принятия чрезвычайных мер в сфере управления экономикой, хотя недостатка в таких призывах не было", - написала спикер Совфеда. Матвиенко отметила, что Россию еще "ждут новые серьезные вызовы", их надо встретить во всеоружии, что потребует "нового качества взаимодействия власти и общества". "Мы его обеспечим, так как за тридцать лет новейшей истории России под нашу государственность, общественную систему подведен надежный, крепкий фундамент. С удовлетворением отмечаю, что в стране сложилось настоящее гражданское общество, где каждый сознает свою личную ответственность за настоящее и будущее страны", - объяснила парламентарий. Председатель верхней палаты российского парламента подчеркнула, что Россию "невозможно загнать в угол, изолировать, сделать страной-изгоем", потому что продвигаемая Россией международная повестка основана на уважении суверенитета, всестороннем и равноправном сотрудничестве. "В этой ситуации у нас есть четкое понимание своих стратегических целей, уверенность, что они будут непременно реализованы. Сегодня я вижу, что Россия снова, говоря словами знаменитого российского дипломата князя Александра Горчакова, сосредотачивается. Это время вдумчивой оценки накопленного нами опыта, наших достижений и просчетов, уязвимостей, рисков и возможностей", - резюмировала Матвиенко.
https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870620743.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Россия смогла быстро адаптироваться к новым реалиям, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия смогла в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия сумела полностью адаптироваться к новым реалиям в кратчайшие сроки без принятия чрезвычайных решений, написала Валентина Матвиенко в блоге на сайте Совфеда.
"Мы сумели в кратчайшие сроки адаптировать государство, общество, нашу экономику к новым реалиям. Сделать это без ухудшения качества жизни людей. Без шараханий в общественно-политической сфере, без ограничений, даже малейших, прав и свобод граждан. Без метаний, принятия чрезвычайных мер в сфере управления экономикой, хотя недостатка в таких призывах не было", - написала спикер Совфеда.
Матвиенко отметила, что Россию еще "ждут новые серьезные вызовы", их надо встретить во всеоружии, что потребует "нового качества взаимодействия власти и общества".
"Мы его обеспечим, так как за тридцать лет новейшей истории России под нашу государственность, общественную систему подведен надежный, крепкий фундамент. С удовлетворением отмечаю, что в стране сложилось настоящее гражданское общество, где каждый сознает свою личную ответственность за настоящее и будущее страны", - объяснила парламентарий.
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Председатель верхней палаты российского парламента подчеркнула, что Россию "невозможно загнать в угол, изолировать, сделать страной-изгоем", потому что продвигаемая Россией международная повестка основана на уважении суверенитета, всестороннем и равноправном сотрудничестве.
"В этой ситуации у нас есть четкое понимание своих стратегических целей, уверенность, что они будут непременно реализованы. Сегодня я вижу, что Россия снова, говоря словами знаменитого российского дипломата князя Александра Горчакова, сосредотачивается. Это время вдумчивой оценки накопленного нами опыта, наших достижений и просчетов, уязвимостей, рисков и возможностей", - резюмировала Матвиенко.
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