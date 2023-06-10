Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после ЧП на ГЭС
Мэр Леонтьев: вода почти ушла из Новой Каховки в Херсонской области после разрушения ГЭС
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.
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"По большому счету весь город освобожден от воды. Мы приступили к откачке вод, которые еще стоят в подвалах. Запущена энергетика", — сказал он.
Согласно результатам исследований, которые проводят ежедневно, вода в Новой Каховке пригодна для питья, добавил Леонтьев.
По его словам, нормальную жизнедеятельность в округе восстановят уже в течение недели, однако и потом останется очень много работы. Чиновник подчеркнул, что ущерб от разрушения электростанции оказался колоссальным.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.