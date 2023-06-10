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Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
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20:03 10.06.2023 (обновлено: 22:05 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877432829.html
Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после ЧП на ГЭС
Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023
Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после ЧП на ГЭС
Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:03
2023-06-10T22:05
новая каховка
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.&quot;По большому счету весь город освобожден от воды. Мы приступили к откачке вод, которые еще стоят в подвалах. Запущена энергетика&quot;, — сказал он.Согласно результатам исследований, которые проводят ежедневно, вода в Новой Каховке пригодна для питья, добавил Леонтьев. По его словам, нормальную жизнедеятельность в округе восстановят уже в течение недели, однако и потом останется очень много работы. Чиновник подчеркнул, что ущерб от разрушения электростанции оказался колоссальным.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/uscherb-1877398817.html
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новая каховка
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новая каховка, россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Новая Каховка, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после ЧП на ГЭС

Мэр Леонтьев: вода почти ушла из Новой Каховки в Херсонской области после разрушения ГЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вода почти полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.
«

"По большому счету весь город освобожден от воды. Мы приступили к откачке вод, которые еще стоят в подвалах. Запущена энергетика", — сказал он.

Согласно результатам исследований, которые проводят ежедневно, вода в Новой Каховке пригодна для питья, добавил Леонтьев.
По его словам, нормальную жизнедеятельность в округе восстановят уже в течение недели, однако и потом останется очень много работы. Чиновник подчеркнул, что ущерб от разрушения электростанции оказался колоссальным.
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В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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