Международный фестиваль йоги в Москве — 2023

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В Москве проходит международный фестиваль йоги IX Himalaya. Посетители мероприятия принимают участие в занятиях и мастер-классах и узнают много нового об индийской культуре и традициях. Кадры с фестиваля — в фотоленте Ria.ru.