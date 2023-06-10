Международный фестиваль йоги в Москве — 2023

Фестиваль проходит с 08:00 до 20:00 в парке "Музеон".
Фестиваль проходит с 08:00 до 20:00 в парке "Музеон".
В нем приняли участие 75 школ йоги, которые поставили своей целью ее популяризацию среди людей всех возрастов.
В нем приняли участие 75 школ йоги, которые поставили своей целью ее популяризацию среди людей всех возрастов.
Организаторами выступили Парк Горького, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Индийский национальный культурный центр "СИТА", Himalaya, YogaMordern, Vegetarian.ru, Yoga Journal.
Организаторами выступили Парк Горького, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Индийский национальный культурный центр "СИТА", Himalaya, YogaMordern, Vegetarian.ru, Yoga Journal.
На фестивале оборудованы детская и фотозоны, где желающие могут запечатлеть позы йоги.
На фестивале оборудованы детская и фотозоны, где желающие могут запечатлеть позы йоги.
Для посетителей проводятся занятия, сеансы медитации и лекции по философии и практике йоги. Занятия адресованы как опытным йогам, так и новичкам.
Для посетителей проводятся занятия, сеансы медитации и лекции по философии и практике йоги. Занятия адресованы как опытным йогам, так и новичкам.
Участвовать в занятиях могут все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.
Участвовать в занятиях могут все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.
На фестивале можно посетить лекции на различные темы, посвященные йоге, аюрведе, здоровью и искусству счастливой жизни.
На фестивале можно посетить лекции на различные темы, посвященные йоге, аюрведе, здоровью и искусству счастливой жизни.
Юные посетители могут попрактиковать йогу и медитацию под руководством опытных инструкторов.
Юные посетители могут попрактиковать йогу и медитацию под руководством опытных инструкторов.
Также для детей доступно рисование и создание мандалы.
Также для детей доступно рисование и создание мандалы.
Одна из зон фестиваля носит название Yogamodern, где проходят занятия по раскрытию голоса.
Одна из зон фестиваля носит название Yogamodern, где проходят занятия по раскрытию голоса.
Для тех, кто хочет подняться над землей в буквальном смысле, организована зона fly-йоги (йога в гамаках).
Для тех, кто хочет подняться над землей в буквальном смысле, организована зона fly-йоги (йога в гамаках).
Кроме того, гости мероприятия могут познакомиться с индийской музыкой и классическим танцем.
Кроме того, гости мероприятия могут познакомиться с индийской музыкой и классическим танцем.