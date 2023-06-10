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Международный фестиваль йоги в Москве — 2023 - РИА Новости, 10.06.2023
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15:51 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/yoga-1877392934.html
Международный фестиваль йоги в Москве — 2023
Международный фестиваль йоги в Москве — 2023 - РИА Новости, 10.06.2023
Международный фестиваль йоги в Москве — 2023
В Москве проходит международный фестиваль йоги IX Himalaya. Посетители мероприятия принимают участие в занятиях и мастер-классах и узнают много нового об индийской культуре и традициях. Кадры с фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
2023-06-10T15:51
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москва
департамент культуры
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фото, фото, москва, департамент культуры
Фото, Москва, Департамент культуры

Международный фестиваль йоги в Москве — 2023

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В Москве проходит международный фестиваль йоги IX Himalaya. Посетители мероприятия принимают участие в занятиях и мастер-классах и узнают много нового об индийской культуре и традициях. Кадры с фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Фестиваль проходит с 08:00 до 20:00 в парке "Музеон".

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

Фестиваль проходит с 08:00 до 20:00 в парке "Музеон".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие 75 школ йоги, которые поставили своей целью ее популяризацию среди людей всех возрастов.

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

В нем приняли участие 75 школ йоги, которые поставили своей целью ее популяризацию среди людей всех возрастов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Организаторами выступили Парк Горького, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Индийский национальный культурный центр "СИТА", Himalaya, YogaMordern, Vegetarian.ru, Yoga Journal.

Президент Индийского культурно-национального центра Сита Сэмми Котвани на IX Himalaya Международном фестивале йоги в парке Музеон в Москве

Организаторами выступили Парк Горького, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Индийский национальный культурный центр "СИТА", Himalaya, YogaMordern, Vegetarian.ru, Yoga Journal.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фестивале оборудованы детская и фотозоны, где желающие могут запечатлеть позы йоги.

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

На фестивале оборудованы детская и фотозоны, где желающие могут запечатлеть позы йоги.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для посетителей проводятся занятия, сеансы медитации и лекции по философии и практике йоги. Занятия адресованы как опытным йогам, так и новичкам.

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

Для посетителей проводятся занятия, сеансы медитации и лекции по философии и практике йоги. Занятия адресованы как опытным йогам, так и новичкам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участвовать в занятиях могут все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Участвовать в занятиях могут все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фестивале можно посетить лекции на различные темы, посвященные йоге, аюрведе, здоровью и искусству счастливой жизни.

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

На фестивале можно посетить лекции на различные темы, посвященные йоге, аюрведе, здоровью и искусству счастливой жизни.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Юные посетители могут попрактиковать йогу и медитацию под руководством опытных инструкторов.

Участницы IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Юные посетители могут попрактиковать йогу и медитацию под руководством опытных инструкторов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Также для детей доступно рисование и создание мандалы.

IX Himalaya Международный фестиваль йоги

Также для детей доступно рисование и создание мандалы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Одна из зон фестиваля носит название Yogamodern, где проходят занятия по раскрытию голоса.

Участники IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Одна из зон фестиваля носит название Yogamodern, где проходят занятия по раскрытию голоса.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для тех, кто хочет подняться над землей в буквальном смысле, организована зона fly-йоги (йога в гамаках).

Мастер проводит занятие в рамках IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Для тех, кто хочет подняться над землей в буквальном смысле, организована зона fly-йоги (йога в гамаках).

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Кроме того, гости мероприятия могут познакомиться с индийской музыкой и классическим танцем.

Участница IX Himalaya Международного фестиваля йоги в парке Музеон в Москве

Кроме того, гости мероприятия могут познакомиться с индийской музыкой и классическим танцем.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12
 
ФотоМоскваДепартамент культуры
 
 
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