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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прозвучал в Одессе, передает Telegram-канал "Суспильне". РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T04:57

2023-06-10T04:57

2023-06-10T05:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе, передает Telegram-канал "Суспильне"."В Одессе прогремел взрыв", — пишет издание. В пятницу вечером и в ночь на субботу "Страна.ua" сообщала о взрывах в Одесской области. Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 1.38 ночи в этом регионе объявили воздушную тревогу, но позже ее отменили, а в 5.24 объявили вновь.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230609/ukraina-1877293533.html

одесса

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в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы рф