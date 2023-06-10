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В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва
В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва - РИА Новости, 10.06.2023
В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва
Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, передал телеканал CNN Turk. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:35
2023-06-10T10:35
2023-06-10T10:41
анкара (провинция)
в мире
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, передал телеканал CNN Turk.На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв."Согласно полученной информации, продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, оказавшихся под завалами", - передал телеканал.Уточняется, что завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.
https://ria.ru/20230604/ssha-1876131171.html
анкара (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анкара (провинция), в мире
Анкара (провинция), В мире
В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва
В Анкаре после взрыва на заводе по производству ракет пять человек остались под завалами