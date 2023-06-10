https://ria.ru/20230610/vzryv-1877367153.html

В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва

В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва - РИА Новости, 10.06.2023

В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва

Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, передал телеканал CNN Turk. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:35

2023-06-10T10:35

2023-06-10T10:41

анкара (провинция)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863838153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512bf3f19be82c6b19703c97f38f68f9.jpg

АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, передал телеканал CNN Turk.На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв."Согласно полученной информации, продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, оказавшихся под завалами", - передал телеканал.Уточняется, что завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.

https://ria.ru/20230604/ssha-1876131171.html

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анкара (провинция), в мире