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В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва - РИА Новости, 10.06.2023
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10:35 10.06.2023 (обновлено: 10:41 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/vzryv-1877367153.html
В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва
В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва - РИА Новости, 10.06.2023
В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва
Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, передал телеканал CNN Turk. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:35
2023-06-10T10:41
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, передал телеканал CNN Turk.На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв."Согласно полученной информации, продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, оказавшихся под завалами", - передал телеканал.Уточняется, что завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.
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анкара (провинция), в мире
Анкара (провинция), В мире
В Анкаре пять человек остались под завалами после взрыва

В Анкаре после взрыва на заводе по производству ракет пять человек остались под завалами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре
Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудницы правоохранительных органов на улице в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Пять человек остались под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, передал телеканал CNN Turk.
На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв.
"Согласно полученной информации, продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, оказавшихся под завалами", - передал телеканал.
Уточняется, что завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах.
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