https://ria.ru/20230610/vzryv-1877364721.html

На заводе в Анкаре прогремел взрыв

На заводе в Анкаре прогремел взрыв - РИА Новости, 10.06.2023

На заводе в Анкаре прогремел взрыв

Пять человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в Анкаре, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:11

2023-06-10T10:11

2023-06-10T22:05

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АНКАРА, 10 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в Анкаре, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции."На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", — уточнили в ведомстве.По информации телеканала A Haber, на месте инцидента возник пожар, но его взяли под контроль пожарные бригады.На место происшествия также направили скорую помощь, сообщил телеканал Haberturk.

https://ria.ru/20230605/vzryvy-1876208450.html

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Последствия взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре В результате взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре есть погибшие, под завалами 5 человек 2023-06-10T10:11 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анкара (провинция), турция