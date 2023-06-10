https://ria.ru/20230610/vzryv-1877364721.html
На заводе в Анкаре прогремел взрыв
На заводе в Анкаре прогремел взрыв - РИА Новости, 10.06.2023
На заводе в Анкаре прогремел взрыв
Пять человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в Анкаре, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:11
2023-06-10T10:11
2023-06-10T22:05
в мире
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турция
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АНКАРА, 10 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в Анкаре, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции."На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", — уточнили в ведомстве.По информации телеканала A Haber, на месте инцидента возник пожар, но его взяли под контроль пожарные бригады.На место происшествия также направили скорую помощь, сообщил телеканал Haberturk.
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Последствия взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре
В результате взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре есть погибшие, под завалами 5 человек
2023-06-10T10:11
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
На заводе в Анкаре прогремел взрыв
На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв, погибли пять человек