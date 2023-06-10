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Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
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18:47 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/vinovnye-1877425286.html
Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках"
Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках"
Новые сообщения в СМИ по расследованию атак на газопроводы "Северный поток" и причастности Польши уводит от реальных виновных в теракте, это спланированная... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T18:47
2023-06-10T18:47
в мире
сша
владислав белов
северный поток — 2
северный поток
сеймур херш
джо байден
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Новые сообщения в СМИ по расследованию атак на газопроводы "Северный поток" и причастности Польши уводит от реальных виновных в теракте, это спланированная акция, заявил в субботу РИА Новости замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках". Как отмечает издание, данные расследования указывают, что Польша была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Польша, которая проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, говорилось в статье. По данным издания, следователи ФРГ выясняют, почему связываемую с терактами на "Северных потоках" яхту арендовало туристическое агентство из "сети украинских подставных компаний". Представитель нацбезопасности Польши не отрицает, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана какая-то польская компания, пишет газета. По ее утверждению, чиновники ФРГ заявили газете, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах. "На мой взгляд, это спланированная акция, которая уводит от реальных виновных в этом событии", — сказал Белов. Он отметил, что версия о причастности Польши к подрывам "Северных потоков" — спекуляция. "По всей видимости, кто-то переводит стрелки с реально виноватых на других. Если было бы желание, то Дания, Швеция и Германия давно бы рассказали о том, что нашли в первые месяцы после взрывов. Соответственно, СМИ пытаются увести общественное мнение в другую сторону", — добавил эксперт. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен.
https://ria.ru/20230610/terakt-1877367061.html
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в мире, сша, владислав белов, северный поток — 2, северный поток, сеймур херш, джо байден, авария на "северных потоках"
В мире, США, Владислав Белов, Северный поток — 2, Северный поток, Сеймур Херш, Джо Байден, Авария на "Северных потоках"
Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках"

Эксперт Белов: сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках" уводят от реальных виновных

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Новые сообщения в СМИ по расследованию атак на газопроводы "Северный поток" и причастности Польши уводит от реальных виновных в теракте, это спланированная акция, заявил в субботу РИА Новости замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках". Как отмечает издание, данные расследования указывают, что Польша была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Польша, которая проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, говорилось в статье. По данным издания, следователи ФРГ выясняют, почему связываемую с терактами на "Северных потоках" яхту арендовало туристическое агентство из "сети украинских подставных компаний". Представитель нацбезопасности Польши не отрицает, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана какая-то польская компания, пишет газета. По ее утверждению, чиновники ФРГ заявили газете, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
СМИ: ЦРУ сообщало Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"
Вчера, 10:34
"На мой взгляд, это спланированная акция, которая уводит от реальных виновных в этом событии", — сказал Белов.
Он отметил, что версия о причастности Польши к подрывам "Северных потоков" — спекуляция.
«
"По всей видимости, кто-то переводит стрелки с реально виноватых на других. Если было бы желание, то Дания, Швеция и Германия давно бы рассказали о том, что нашли в первые месяцы после взрывов. Соответственно, СМИ пытаются увести общественное мнение в другую сторону", — добавил эксперт.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Песков призвал выявить детали диверсии на "Северных потоках"
8 июня, 14:09
 
В миреСШАВладислав БеловСеверный поток — 2Северный потокСеймур ХершДжо БайденАвария на "Северных потоках"
 
 
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