https://ria.ru/20230610/vinovnye-1877425286.html

Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках"

Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023

Эксперт прокомментировал новые сообщения в СМИ по ЧП на "Северных потоках"

Новые сообщения в СМИ по расследованию атак на газопроводы "Северный поток" и причастности Польши уводит от реальных виновных в теракте, это спланированная... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T18:47

2023-06-10T18:47

2023-06-10T18:47

в мире

сша

владислав белов

северный поток — 2

северный поток

сеймур херш

джо байден

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Новые сообщения в СМИ по расследованию атак на газопроводы "Северный поток" и причастности Польши уводит от реальных виновных в теракте, это спланированная акция, заявил в субботу РИА Новости замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках". Как отмечает издание, данные расследования указывают, что Польша была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Польша, которая проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, говорилось в статье. По данным издания, следователи ФРГ выясняют, почему связываемую с терактами на "Северных потоках" яхту арендовало туристическое агентство из "сети украинских подставных компаний". Представитель нацбезопасности Польши не отрицает, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана какая-то польская компания, пишет газета. По ее утверждению, чиновники ФРГ заявили газете, что у них нет доказательств причастности Польши к терактам на газопроводах. "На мой взгляд, это спланированная акция, которая уводит от реальных виновных в этом событии", — сказал Белов. Он отметил, что версия о причастности Польши к подрывам "Северных потоков" — спекуляция. "По всей видимости, кто-то переводит стрелки с реально виноватых на других. Если было бы желание, то Дания, Швеция и Германия давно бы рассказали о том, что нашли в первые месяцы после взрывов. Соответственно, СМИ пытаются увести общественное мнение в другую сторону", — добавил эксперт. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен.

https://ria.ru/20230610/terakt-1877367061.html

https://ria.ru/20230608/diversiya-1876949382.html

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в мире, сша, владислав белов, северный поток — 2, северный поток, сеймур херш, джо байден, авария на "северных потоках"