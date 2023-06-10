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В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов - РИА Новости, 11.06.2023
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23:54 10.06.2023 (обновлено: 00:26 11.06.2023)
https://ria.ru/20230610/vagony-1877448998.html
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов - РИА Новости, 11.06.2023
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов
Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-10T23:54
2023-06-11T00:26
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, состав без груза направлялся на станцию одного из предприятий.Движение пригородных поездов не останавливали, на место происшествия прибыли оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.
https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов

Губернатор Гладков: в Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов поезда

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, состав без груза направлялся на станцию одного из предприятий.
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ПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
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