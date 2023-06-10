https://ria.ru/20230610/vagony-1877448998.html
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов - РИА Новости, 11.06.2023
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов
Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-10T23:54
2023-06-10T23:54
2023-06-11T00:26
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, состав без груза направлялся на станцию одного из предприятий.Движение пригородных поездов не останавливали, на место происшествия прибыли оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.
https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов
Губернатор Гладков: в Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов поезда