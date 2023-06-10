https://ria.ru/20230610/vagony-1877448998.html

В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов

В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов - РИА Новости, 11.06.2023

В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов

Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-10T23:54

2023-06-10T23:54

2023-06-11T00:26

происшествия

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Как уточнил глава региона, состав без груза направлялся на станцию одного из предприятий.Движение пригородных поездов не останавливали, на место происшествия прибыли оперативные службы. Причины случившегося устанавливаются.

https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков