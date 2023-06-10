https://ria.ru/20230610/uscherb-1877398817.html

Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023

Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 миллиарда рублей, написал глава правительства региона... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:33

2023-06-10T15:33

2023-06-10T16:19

специальная военная операция на украине

каховская гэс

разрушение каховской гэс

херсонская область

андрей алексеенко

следственный комитет россии (ск рф)

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Предварительный ущерб, нанесенный Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС, оценивается в 11,5 миллиарда рублей, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале."Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее, — завершен. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", — уточнил он.По словам Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утерю имущества.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

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каховская гэс, разрушение каховской гэс, херсонская область , андрей алексеенко, следственный комитет россии (ск рф), владимир леонтьев (новая каховка)