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"НАТО не поможет". Зеленскому сообщили, что российская армия сделает с ВСУ
"НАТО не поможет". Зеленскому сообщили, что российская армия сделает с ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
"НАТО не поможет". Зеленскому сообщили, что российская армия сделает с ВСУ
Российская армия уничтожит солдат ВСУ при их контрнаступлении и никакая поддержка НАТО не поможет Киеву, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:39
2023-06-10T16:39
2023-06-10T17:12
в мире
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российская армия уничтожит солдат ВСУ при их контрнаступлении и никакая поддержка НАТО не поможет Киеву, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Они используют технику НАТО, артиллерию, подготовку и данные разведки, все натовское, кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск. Это массовое уничтожение", — сказал он.По словам бывшего разведчика, ВСУ не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, а виноваты в этом будут организаторы контрнаступления, в провале которого не сомневается ни один военный эксперт."Каждый украинец, которого они направят сражаться в этом контрнаступлении, будет убит, ранен или пленен", — подытожил Риттер.Накануне президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал он.
https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html
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в мире, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО
"НАТО не поможет". Зеленскому сообщили, что российская армия сделает с ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: вооружение НАТО не спасет ВСУ от уничтожения российской армией