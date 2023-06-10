https://ria.ru/20230610/unabomber-1877438752.html

Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме

Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме - РИА Новости, 11.06.2023

Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме

Американский террорист Теодор Качински, отправлявший заминированные посылки, умер в возрасте 81 года, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-10T21:20

2023-06-10T21:20

2023-06-11T00:02

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сша

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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Американский террорист Теодор Качински, отправлявший заминированные посылки, умер в возрасте 81 года, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем.Уточняется, что преступника, известного как "Унабомбер", нашли мертвым в камере сегодня утром.Качински в 1990-х годах рассылал по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний. Таким образом он хотел привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Жертвами шестнадцати таких посылок стали три человека, более 20 пострадали.Террориста арестовали в 1996 году и приговорили к пожизненному заключению. В декабре 2021 года его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.

https://ria.ru/20230414/tyurma-1865341265.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша