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Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме - РИА Новости, 11.06.2023
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21:20 10.06.2023 (обновлено: 00:02 11.06.2023)
https://ria.ru/20230610/unabomber-1877438752.html
Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме
Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме - РИА Новости, 11.06.2023
Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме
Американский террорист Теодор Качински, отправлявший заминированные посылки, умер в возрасте 81 года, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-10T21:20
2023-06-11T00:02
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Американский террорист Теодор Качински, отправлявший заминированные посылки, умер в возрасте 81 года, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем.Уточняется, что преступника, известного как "Унабомбер", нашли мертвым в камере сегодня утром.Качински в 1990-х годах рассылал по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний. Таким образом он хотел привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Жертвами шестнадцати таких посылок стали три человека, более 20 пострадали.Террориста арестовали в 1996 году и приговорили к пожизненному заключению. В декабре 2021 года его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.
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Террорист Унабомбер умер в американской тюрьме

ABC: в тюрьме в США нашли мертвым 81-летнего террориста Теодора Качинского

© AP Photo / John YoungbearАмериканский террорист Теодор Качинский
Американский террорист Теодор Качинский - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / John Youngbear
Американский террорист Теодор Качинский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Американский террорист Теодор Качински, отправлявший заминированные посылки, умер в возрасте 81 года, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем.
Уточняется, что преступника, известного как "Унабомбер", нашли мертвым в камере сегодня утром.
Качински в 1990-х годах рассылал по почте взрывные устройства в университеты и офисы авиакомпаний. Таким образом он хотел привлечь внимание к "ущемлению свобод человека в мире современных технологий". Жертвами шестнадцати таких посылок стали три человека, более 20 пострадали.
Террориста арестовали в 1996 году и приговорили к пожизненному заключению. В декабре 2021 года его перевели в тюремную больницу из-за ухудшения здоровья.
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