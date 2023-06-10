https://ria.ru/20230610/ukraina-1877386312.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:31

2023-06-10T14:31

2023-06-10T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

киев

вооруженные силы рф

харьковская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 13.41 (совпадает с мск), в Днепропетровской и Полтавской областях в 13.57. Ранее в ночь на субботу тревога звучала в ряде областей. Позже власти Полтавской области сообщили о повреждении военного аэродрома в городе Миргород. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230610/trevoga-1877348111.html

https://ria.ru/20230610/trevoga-1877344187.html

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киев

харьковская область

днепропетровская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, полтавская область, украина, киев, вооруженные силы рф, харьковская область, днепропетровская область