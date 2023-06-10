https://ria.ru/20230610/ukraina-1877386312.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:31
2023-06-10T14:31
2023-06-10T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
киев
вооруженные силы рф
харьковская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 13.41 (совпадает с мск), в Днепропетровской и Полтавской областях в 13.57. Ранее в ночь на субботу тревога звучала в ряде областей. Позже власти Полтавской области сообщили о повреждении военного аэродрома в городе Миргород. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230610/trevoga-1877348111.html
https://ria.ru/20230610/trevoga-1877344187.html
полтавская область
украина
киев
харьковская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, киев, вооруженные силы рф, харьковская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Днепропетровская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу