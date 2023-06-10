https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html

Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине

Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине - РИА Новости, 10.06.2023

Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T13:56

2023-06-10T13:56

2023-06-10T17:02

технологии

украина

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_779193f450c6b1541b32212baaac792a.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине.Паппергер поделился информацией в ответ на вопрос журналиста о том, почему немецкая общественность мало слышит о потерях немецких систем вооружения на Украине."Потому что о них не говорят. В жизни всегда есть потери", — заявил глава концерна.Также Армин Паппергер рассказал о планах строительства оружейного завода на Украине для производства танка Panther, несмотря на то, что подобные предприятия — уязвимая цель для российских ракет. Отправка немецких специалистов на этот завод, как пояснил Паппергер, не планируется.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.

https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, украина, вооруженные силы рф, в мире