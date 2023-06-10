https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html
Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине
Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине - РИА Новости, 10.06.2023
Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине
Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:56
2023-06-10T13:56
2023-06-10T17:02
технологии
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND признал потери немецкой бронетехники на Украине.Паппергер поделился информацией в ответ на вопрос журналиста о том, почему немецкая общественность мало слышит о потерях немецких систем вооружения на Украине."Потому что о них не говорят. В жизни всегда есть потери", — заявил глава концерна.Также Армин Паппергер рассказал о планах строительства оружейного завода на Украине для производства танка Panther, несмотря на то, что подобные предприятия — уязвимая цель для российских ракет. Отправка немецких специалистов на этот завод, как пояснил Паппергер, не планируется.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
https://ria.ru/20230610/risk-1877344332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, вооруженные силы рф, в мире
Технологии, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине
Глава концерна Rheinmetall Паппергер признал потери немецкой бронетехники на Украине