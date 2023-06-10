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НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров - РИА Новости, 10.06.2023
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11:37 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877372656.html
НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров
НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров - РИА Новости, 10.06.2023
НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров
Украина не получит в обозримом будущем статуса члена НАТО, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:37
2023-06-10T11:37
в мире
украина
николай азаров (политик)
нато
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не получит в обозримом будущем статуса члена НАТО, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале. "Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет... Максимум, на что Украина может рассчитывать – это на статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности", - считает Азаров. По его словам, Украину попросту "кинули с членством", поскольку такой статус не дает никаких гарантий вступления в альянс. Он уточнил, что такой статус дает лишь возможность обсуждения на министерском уровне, обмен информацией, расширенный доступ к программам по взаимодействию и более тесное сотрудничество во времена кризиса и в ходе подготовки к операциям НАТО. "Тем более, что сами американцы выступили против каких-либо обязательств перед Киевом", - подытожил Азаров. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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в мире, украина, николай азаров (политик), нато
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), НАТО
НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: Киев может надеяться максимум на статус партнера НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не получит в обозримом будущем статуса члена НАТО, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.
"Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет... Максимум, на что Украина может рассчитывать – это на статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности", - считает Азаров.
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По его словам, Украину попросту "кинули с членством", поскольку такой статус не дает никаких гарантий вступления в альянс. Он уточнил, что такой статус дает лишь возможность обсуждения на министерском уровне, обмен информацией, расширенный доступ к программам по взаимодействию и более тесное сотрудничество во времена кризиса и в ходе подготовки к операциям НАТО. "Тем более, что сами американцы выступили против каких-либо обязательств перед Киевом", - подытожил Азаров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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