НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров
Экс-премьер Украины Азаров: Киев может надеяться максимум на статус партнера НАТО
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не получит в обозримом будущем статуса члена НАТО, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.
"Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет... Максимум, на что Украина может рассчитывать – это на статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности", - считает Азаров.
По его словам, Украину попросту "кинули с членством", поскольку такой статус не дает никаких гарантий вступления в альянс. Он уточнил, что такой статус дает лишь возможность обсуждения на министерском уровне, обмен информацией, расширенный доступ к программам по взаимодействию и более тесное сотрудничество во времена кризиса и в ходе подготовки к операциям НАТО. "Тем более, что сами американцы выступили против каких-либо обязательств перед Киевом", - подытожил Азаров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.