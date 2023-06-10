https://ria.ru/20230610/ukraina-1877372656.html

НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров

НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров - РИА Новости, 10.06.2023

НАТО кинула Киев с членством в альянсе, считает Азаров

Украина не получит в обозримом будущем статуса члена НАТО, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:37

2023-06-10T11:37

2023-06-10T11:37

в мире

украина

николай азаров (политик)

нато

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не получит в обозримом будущем статуса члена НАТО, максимум, на что она может рассчитывать - стать партнёром альянса, написал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале. "Украина оказывается за порогом альянса, что бы там ни обещали в офисе президента. Очевидно, что добиться членства в НАТО, как, собственно и в ЕС, Украина не сможет... Максимум, на что Украина может рассчитывать – это на статус партнера, максимальной привилегией которого являются регулярные политические консультации по вопросам безопасности", - считает Азаров. По его словам, Украину попросту "кинули с членством", поскольку такой статус не дает никаких гарантий вступления в альянс. Он уточнил, что такой статус дает лишь возможность обсуждения на министерском уровне, обмен информацией, расширенный доступ к программам по взаимодействию и более тесное сотрудничество во времена кризиса и в ходе подготовки к операциям НАТО. "Тем более, что сами американцы выступили против каких-либо обязательств перед Киевом", - подытожил Азаров. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николай азаров (политик), нато