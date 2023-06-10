https://ria.ru/20230610/ukraina-1877355565.html

Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве

Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.06.2023

Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите североатлантического альянса в Вильнюсе украинская сторона получит... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:36

2023-06-10T08:36

2023-06-10T08:36

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите североатлантического альянса в Вильнюсе украинская сторона получит алгоритм действий для достижения членства в НАТО в течение двух лет после завершения военных действий в стране, сообщает телеграм-канал Минобороны. "На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", - приводит слова Гаврилова Минобороны. Он полагает, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, "больших проблем" с принятием решения по Украине не будет. "Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", - резюмировал он. Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230609/nato-1877310219.html

https://ria.ru/20230609/nato-1877003872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вильнюс, владимир путин, нато, евросоюз