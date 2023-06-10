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Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.06.2023
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08:36 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877355565.html
Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве
Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.06.2023
Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите североатлантического альянса в Вильнюсе украинская сторона получит... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:36
2023-06-10T08:36
в мире
украина
россия
вильнюс
владимир путин
нато
евросоюз
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите североатлантического альянса в Вильнюсе украинская сторона получит алгоритм действий для достижения членства в НАТО в течение двух лет после завершения военных действий в стране, сообщает телеграм-канал Минобороны. "На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", - приводит слова Гаврилова Минобороны. Он полагает, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, "больших проблем" с принятием решения по Украине не будет. "Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", - резюмировал он. Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230609/nato-1877310219.html
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в мире, украина, россия, вильнюс, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Вильнюс, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Украина получит алгоритм вступления в НАТО, заявили в Киеве

Замминистра обороны Украины Гаврилов: Киев получит алгоритм вступления в НАТО в Вильнюсе

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите североатлантического альянса в Вильнюсе украинская сторона получит алгоритм действий для достижения членства в НАТО в течение двух лет после завершения военных действий в стране, сообщает телеграм-канал Минобороны.
"На саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", - приводит слова Гаврилова Минобороны.
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Он полагает, что, несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, "больших проблем" с принятием решения по Украине не будет.
«
"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", - резюмировал он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получить четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО. По данным СМИ, глобальный саммит мира, по реализации украинской "формулы мира" Украина и союзники планируют провести до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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