Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 10.06.2023 (обновлено: 16:38 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на Запорожском направлении, показано на видео, предоставленном Минобороны. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:51
2023-06-10T16:38
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877403069_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9f899045ac2cc7d8fd1b067ec52ab75.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на Запорожском направлении, показано на видео, предоставленном Минобороны.Министерство показало кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники украинских войск западного производства на Запорожском направлении."Экипажи армейской авиации нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ. После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены экипажами разведывательно-ударных вертолетов", — говорится в пояснении министерства к видео.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение боевой бронированной техники ВСУ западного производства
Кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ
2023-06-10T15:51
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877403069_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b464c52f2e2236fef0974cb187ae430b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ

Минобороны показало кадры удара Ка-52 по колонне бронетехники ВСУ западного производства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на Запорожском направлении, показано на видео, предоставленном Минобороны.
Министерство показало кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники украинских войск западного производства на Запорожском направлении.
«
"Экипажи армейской авиации нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ. После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены экипажами разведывательно-ударных вертолетов", — говорится в пояснении министерства к видео.
Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Производитель Leopard признал потери немецкой бронетехники на Украине
Вчера, 13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала