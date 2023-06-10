https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ
Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на Запорожском направлении, показано на видео, предоставленном Минобороны. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:51
2023-06-10T15:51
2023-06-10T16:38
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на Запорожском направлении, показано на видео, предоставленном Минобороны.Министерство показало кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники украинских войск западного производства на Запорожском направлении."Экипажи армейской авиации нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ. После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены экипажами разведывательно-ударных вертолетов", — говорится в пояснении министерства к видео.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение боевой бронированной техники ВСУ западного производства
Кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ
2023-06-10T15:51
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ
Минобороны показало кадры удара Ка-52 по колонне бронетехники ВСУ западного производства