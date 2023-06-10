https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html

Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ

Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023

Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на Запорожском направлении, показано на видео, предоставленном Минобороны. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:51

2023-06-10T15:51

2023-06-10T16:38

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронетехники украинских войск на Запорожском направлении, показано на видео, предоставленном Минобороны.Министерство показало кадры уничтожения экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники украинских войск западного производства на Запорожском направлении."Экипажи армейской авиации нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ. После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены экипажами разведывательно-ударных вертолетов", — говорится в пояснении министерства к видео.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение боевой бронированной техники ВСУ западного производства Кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ 2023-06-10T15:51 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф