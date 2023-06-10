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Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/tsentr-1877399037.html
Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных
Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных - РИА Новости, 10.06.2023
Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 60... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:36
2023-06-10T15:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 60 военных, 10 единиц техники, а также склад с боеприпасами и группу диверсантов, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. "В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Krab", "Гвоздика" и "Акация", а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районе Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных

Минобороны: группировка "Центр" уничтожила более 60 военных ВСУ и десять единиц техники

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 60 военных, 10 единиц техники, а также склад с боеприпасами и группу диверсантов, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
"В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Krab", "Гвоздика" и "Акация", а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады украинской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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