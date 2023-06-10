https://ria.ru/20230610/tsentr-1877399037.html

Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных

Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных - РИА Новости, 10.06.2023

Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных

Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 60... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:36

2023-06-10T15:36

2023-06-10T15:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 60 военных, 10 единиц техники, а также склад с боеприпасами и группу диверсантов, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. "В районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Krab", "Гвоздика" и "Акация", а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в районе Петровского в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады украинской армии.

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика